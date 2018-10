Défense du droit des réfugiés : Le rôle de l’Algérie salué

Le rôle de l’Algérie dans la défense des droits des réfugiés au niveau de la Commission onusienne en charge de ce dossier ainsi que les efforts consentis dans le domaine des droits de l’homme, ont été salués, jeudi dernier, par une délégation parlementaire canadienne de l’Association parlementaire Canada-Afrique (APCA), présente en Algérie du 6 au 12 octobre courant.

En effet, c’est lors d’une audience accordée par la vice-présidente du Conseil de la nation, Mme Saadia Nouara Djafar, mandatée par le président de la Chambre haute du Parlement, M. Abdelkader Bensalah, que la délégation parlementaire canadienne conduite par la sénatrice Raynell Andreychuk, a tenu à mettre en exergue «Le rôle joué par l’Algérie dans la défense des droits des réfugiés auprès de la commission de l’ONU chargée de ce dossier humanitaire, ainsi que les efforts déployés dans le domaine des droits de l’homme», a indiqué un communiqué du Conseil de la nation. Les membres de la délégation canadienne ont également salué l’initiative du vivre ensemble en paix adoptée par l’ONU qui, a-t-on précisé, tient ses origines de la politique de paix et de réconciliation initiée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.

Il convient de rappeler que le gouvernement algérien a rejeté, cette semaine, «globalement et dans le détail, les assertions du rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur les droits des migrants, Felipe Gonzales Morales», exprimant son ‘‘étonnement’’ du contenu de sa conférence de presse, au terme de sa visite au Niger, comme indiqué, d’ailleurs, par le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Les assertions de ce dernier «outrepassent les limites de son mandat», et d’ajouter : «Le gouvernement algérien a sollicité des explications du représentant de l’Organisation internationale pour les migrants (OIM), dont le bureau au Niger a changé de vocation pour devenir un vecteur de propagande alimentant depuis des mois une campagne de désinformation contre l’Algérie», avait précisé le communiqué du ministère.

Un communiqué qui a également tenu à faire cette mise au point : “Le gouvernement algérien souligne que les opérations de reconduite aux frontières des migrants illégaux vont se poursuivre. Elles se dérouleront dans le respect de la dignité des personnes, en application des lois de la République, en conformité avec les dispositions des conventions internationales ratifiées et en application des accords bilatéraux de réadmission.”

L’autre précision donnée, est qu’en parallèle, “l’Algérie continuera, de concert avec les pays d’origine et de transit, à mener une lutte implacable contre la traite humaine et les réseaux de passeurs, qui fait partie intégrante de la lutte globale contre le crime organisé transnational.”

Pour rappel le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, avait indiqué récemment lors d’une intervention à l’Assemblée populaire nationale (APN), que «L’Algérie ne se départira jamais de son devoir humanitaire, dans le cadre de la gestion du phénomène de la migration clandestine». Il a réaffirmé que l’approche de l’Algérie en matière de traitement du phénomène de la migration clandestine reposait sur le «respect rigoureux des droits de l’homme, conformément aux traités internationaux, ratifiés par l’Algérie et à la législation nationale, en l’occurrence la loi n° 08-11, relative aux conditions d’entrée, de résidence et de déplacement des étrangers en Algérie», ajoutant que cette loi «constitue le cadre général de la question de déplacement et de résidence des étrangers en Algérie, aussi bien ceux qui se trouvent dans le pays de manière régulière que ceux qui s’y sont introduits illégalement».

La législation nationale «garantit la protection aux étrangers qui entrent de manière régulière en Algérie et un traitement spécial aux catégories vulnérables de migrants clandestins lors des opérations de rapatriement vers leur pays d’origine (mineurs, femmes enceintes...), a expliqué le ministre, qui a ajouté que la loi «interdit tout déplacement ou séjour d’étranger sur le territoire national de manière illégale. Il s’agit là d’un droit souverain de l’Etat», a-t-il soutenu.

M. Bedoui a indiqué que «sur instruction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, les pouvoirs publics veillent à traiter les différents aspects inhérents à ce dossier, notamment la sécurité des citoyens et du pays», estimant qu’il s’agit là d’un droit souverain, légitime et non négociable». «Les différentes institutions de l’Etat réservent un traitement humain aux migrants clandestins, lors de leur prise en charge», a-t-il rappelé.

«L’Algérie croit profondément que plusieurs migrants clandestins étaient contraints de venir dans notre pays, en quête de sécurité», a-t-il affirmé, précisant que «des groupes et des réseaux criminels organisés exploitent leur situation vulnérable et activent dans la clandestinité en vue de faciliter l’arrivée d’autres migrants pour les exploiter».

Sami Kaïdi