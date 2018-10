Mme Benhabilès, présidente du CRA : 10.000 enfants migrants sauvés des réseaux de la traite des personnes

L’engagement humanitaire de l’Algérie pour la prise en charge des migrants subsahariens, mais aussi leur protection des pratiques funestes des différents réseaux criminels dans la bande du Sahel, a été de nouveau réaffirmé par la présidente du Croissant-rouge algérien (CRA), Mme Saida Benhabilès.

En effet, son intervention jeudi dernier sur les ondes de la Radio nationale a permis de lever le voile sur l’implication très dynamique des pouvoirs publics en matière d’assistance multidimensionnelle au profit des migrants que sur la détresse que subissent ces derniers qui sont exploités d’une manière éhontée par des réseaux criminels.

Des propos de la présidente du CRA, l’on retient à quel point l’action de l’Algérie a été salutaire pour ces femmes et enfants que comptent les «communautés» de migrants clandestins.

Mme Benhabilès a soutenu en effet que quelque 10.000 enfants mineurs ont été «extirpés» des mains des réseaux de traite des personnes qui leur imposaient différentes formes d’exploitation, tel l’esclavage ou à plus forte échelle la mendicité.

Par-delà le nombre important de ces enfants mineurs qui renseigne sur la détresse des migrants clandestins, il devient impératif non seulement de dénoncer les procédés inadmissibles des réseaux évoqués, mais aussi durcir l’action de lutte à leur encontre dans le sens d’ accélérer leur démantèlement. Ils représentent en effet une sérieuse menace sur la stabilité des pays de la région du Sahel tant il est avéré que le «butin» de la mendicité imposée aux enfants migrants est recyclé dans le financement du terrorisme et du narcotrafic. Du coup, l’action de l’Algérie a réussi à mettre à l’abri ces 10.000 enfants des dangers de cette pratique et ses répercussions gravissimes. C’est le cas de le dire eu égard au traitement réservé à ces enfants récupérés sur les abords de nos routes, puis logés, nourris et soignés au niveau des centres d’accueil pour migrants, et ce avant qu’il ne soit procédé à leur rapatriement dans les conditions de respect absolu de la dignité humaine.

«L’Algérie a rapatrié 10.000 mineurs qui étaient exploités par des réseaux de traite de personnes», a indiqué en effet M. Benhabilès. Elle informe également que dans le sillage de leurs actions de prise en charge pluridisciplinaire en faveur des migrants clandestin, les autorités algériennes ont aussi assuré toute l’assistance nécessaire à des femmes migrantes ayant subi des agressions sexuelles.



Les opérations de rapatriement ont coûté 19 millions d’euros en 2017



Les propos de la présidente du CRA confortent les déclarations faites en avril dernier par le directeur d’études, chargé de la migration, M. Hacène Kacimi, qui avait indiqué que «l’Algérie a sauvé quelque 14.000 migrants africains, majoritairement des femmes et des enfants, du diktat d’une bande de criminels de nationalité nigérienne.»

Le même responsable avait tenu à préciser que «cette bande activait depuis trois années en Algérie». «Elle faisait dans la traite des femmes et des enfants, et les utilisait dans la mendicité. Nous veillons pour que l’intégrité et la sécurité de notre pays ne soient pas menacées par différentes situations qui peuvent se poser à tout moment», avait-il expliqué.

Pour ce qui est des opérations de rapatriement, Mme Benhabilès a révélé ce jeudi qu’elles ont coûté à l’Algérie plus de 19 millions d’euros durant la seule année de 2017.

Karim Aoudia