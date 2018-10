Foire des produits algériens à Nouakchott : Pour un meilleur accès aux marchés africains

Le secrétaire général du ministère du Commerce, Cherif Oumari, a indiqué, mercredi à Alger alors qu'il donnait le coup d'envoi de la caravane «ponts de fraternité» vers la capitale mauritanienne, que la Foire des produits algériens prévus à la fin octobre à Nouakchott constituerait une opportunité pour renforcer la coopération bilatérale et «un point de départ vers les marchés africains».

Cette exposition, qui aura lieu du 22 au 28 octobre, verra la participation de 170 opérateurs économiques des secteurs public et privé, a fait savoir le responsable, ajoutant qu' «elle vise à jeter des ponts d'une coopération économique et commerciale avec les pays africains et à renforcer l'esprit de solidarité entre les pays voisins».

Cette foire s'inscrit en droite ligne avec les recommandations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui n'a de cesse d'appeler à s'orienter vers les marchés africains et asseoir des ponts logistiques pour redynamiser le commerce et la coopération économique algéro-africaine. A cette occasion, le ministre du Commerce, Said Djellab, conduira, du 21 au 27 octobre, une délégation de haut niveau pour assister à l'ouverture officielle de cet évènement. S'étendant sur une superficie de 4.000 m², la Foire verra la présentation de plusieurs produits locaux électroniques, électroménagers, en plastique et agroalimentaires, a précisé M. Oumari, mettant en exergue «le nombre de participants jamais enregistré dans les salons algériens organisés au niveau international». Cet évènement permettra la promotion du produit local et l'ouverture de nouveaux marchés africains pour les produits algériens, notamment après l'inauguration du poste frontalier terrestre Mustapha-Ben-Boulaid à Tindouf, a-t-il ajouté. M. Oumari a estimé que le soutien des plateformes de logistique facilitera le travail des exportateurs algériens désireux d’accéder davantage aux marchés africains. Pour sa part, le secrétaire général du ministère des Travaux publics et des Transports, Hami Ali, a indiqué que le poste frontalier terrestre Chahid Mustapha-Ben- Boulaid «forme une plateforme stratégique pour l’Algérie et les pays du Maghreb arabe et de l’Afrique», ce qui donnera de grandes perspectives au mouvement commercial et économique entre l’Algérie et les pays africains, amis et voisins, tout en soutenant les régions frontalières. Dans le cadre des directives du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, le secteur recèle, selon le même responsable, un immense potentiel en termes de soutien aux régions limitrophes et au commerce avec les pays africains, à travers le projet du port de Cherchell et celui de la nouvelle aérogare internationale d’Alger, pour qu'ils soient un trait d’union entre les exportateurs et les opérateurs et les pays africains, outre la route transsaharienne qui constitue l’artère de liaison avec l’Afrique.



Contrôle de l’itinéraire de la caravane via satellite



Pour rappel, le coup d'envoi de la caravane «ponts de fraternité» pour la Mauritanie a été donné, mercredi après-midi, pour la participation au Salon de la production algérienne, prévu du 23 au 26 octobre à Nouakchott. Composée de 43 camions chargés d’échantillons de la production nationale, la caravane doit traverser 3.500 km pour arriver à Nouakchott. Un autre groupe transportant les participants et les équipements décollera, ultérieurement, de l'Aéroport international d'Alger Houari-Boumediene. Selon le directeur général du Groupe «Logitrans», ces camions (relevant du même groupe) ont été dotés d’équipements de contrôle via satellite, permettant au Groupe de suivre son itinéraire, et ce, dans le cadre de la réunion de différentes conditions de sécurité pour garantir la réussite de ce Salon. La traversée durera 10 jours (4 jours à travers le territoire national et 6 jours en Mauritanie), passant par le poste frontalier qui porte le nom du chahid Mustapha-Ben-Boulaid, réalisé par le secteur des Travaux publics et des Transports dans le cadre d’une large opération entamée en vue de lancer des plateformes logistiques dans les régions frontalières, et de là vers d’autres pays africains.

Dans ce cadre, le président du Groupe a précisé que son entreprise avait une expérience de plus de 50 ans sur le terrain pour garantir la réussite de cette expérience, notamment pour les régions africaines. Et de poursuivre: «Nous avons mis à la tête de cette caravane des gens compétents, notamment les chauffeurs, dont un camion pour les voitures et un autre pour remorquage avec des équipes de maintenance en cas de panne, en sus d’une ambulance bien équipée».