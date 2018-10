Mutualité de l’industrie du pétrole : Présentation des prestations aux travailleurs à Hassi-Messaoud

Les prestations et les avantages accordés par la Mutualité de l’industrie du pétrole (MIP) aux travailleurs exerçant dans le secteur des hydrocarbures ont été au centre d’une rencontre organisée jeudi à Hassi-Messaoud (80 km d’Ouargla), à l’initiative de la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie (FNTPGC, affiliée à l'UGTA).

Animée par des responsables de cet organisme, la rencontre s’inscrit dans le cadre d’un programme de la FNTPGC visant à se rapprocher des travailleurs pour les sensibiliser et les orienter, notamment en ce qui concerne leur participation à la stabilité des entreprises du secteur ainsi qu’au développement de la coopération et à la mise en place d’un partenariat «gagnant- gagnant», a affirmé à l’APS le secrétaire général de la FNTPGC, Hammou Touahria, en marge de cette rencontre tenue à la base Sonatrach de la zone de Haoud El-Hamra.

La rencontre, qui entre dans le cadre d’une série d’initiatives similaires prévues au niveau des plateformes d’In-Amenas (Illizi), Hassi-Rmel (Laghouat), Arzew (Oran), Skikda, Béjaia et Alger, permettra de montrer les objectifs principaux de la MIP au profit des travailleurs afin qu’ils puissent faire face aux risques de la vie sociale, a-t-on fait savoir.

La MIP, un organisme à caractère social régi par la loi 15/02 du 04 janvier 2015, propose des prestations en rapport avec la couverture sociale visant à assurer aux membres adhérents et à leurs ayants droit des prestations du régime général, individuel ou collectif, complémentaires et, le cas échéant, supplémentaires à celles servies par la sécurité sociale, et elle peut également garantir des prestations facultatives, a-t-on ajouté.

La rencontre, qui s’est déroulée en présence des autorités locales, des responsables et cadres de diverses filiales du groupe Sonatrach, a été une occasion aussi pour signer un contrat de sponsoring entre le club sportif Ittihad Chabab Ouargla (ICO) et l’Entreprise nationale de services aux puits (ENSP).