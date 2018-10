Groupe d’investisseurs minotiers : Meuniers en détresse

Des minotiers, qui viennent de créer nouvellement leurs projets, sont en détresse. Ils risquent de perdre leurs investissements, à cause d’une situation incompréhensible. De quoi s'agit-il au juste pour que ces investisseurs s'indignent et crient à l'injustice ? Conduits par MM. Malki Mohamed et Abbou Boulenouar, des investisseurs minotiers ont exprimé, lors d’une visite au journal, leur ras- le-bol quant au «blocage de leur activité» qu’ils n’ont jamais pu démarrer, depuis 2014, date de la réalisation de leurs unités de production. En cause, ces unités n’ont jamais été approvisionnées en blé tendre. Ces investisseurs se disent «surpris» de constater que d’autres minotiers, pourtant nouveaux et dont les investissements ont été réalisés très récemment, à partir de 2017/2018, aient pu commencer à travailler, alors qu’eux sont toujours en attente, bien que des PV de constat leur ont été délivrés par le ministère de l’Industrie. «Nous avons acquis le matériel nécessaire et nous répondons à toutes les conditions du cahier des charges, mais nous ne comprenons toujours pas pourquoi on nous refuse l’approvisionnement en blé tendre. Nous sommes ballotés entre le ministère de l’Industrie et celui de l’Agriculture qui se renvoient la balle. Nous sommes pénalisés parce que nous avons des charges à honorer», a témoigné Abbou Boulenouar.

D’après ces minotiers, une liste aurait été transmise à l’OAIC, et quand ils ont été vérifier, ils ont été surpris par la réponse du DG de l’OAIC qui leur a confirmé qu’aucune liste n’est parvenue à l’Office. «Nous avons décidé de poursuivre notre sit-in devant le siège du ministère de l’Industrie», affirme encore A. Boulenouar, visiblement désemparé du fait que la réduction de 10% d’approvisionnement en blé tendre des anciennes minoteries, censés permettre aux nouveaux minotiers d’entamer la production, n’ait finalement profité qu’à quelques nouveaux investisseurs bénéficiant d’appuis au sein de l’administration.

Tout le monde sait que les minoteries sont trop nombreuses et le gonflement de la facture d’importation de blé tendre a imposé une réduction de la part de chaque opérateur pour faire de la place aux nouveaux investisseurs. «Aujourd’hui, nous voulons avoir nos quotas pour commencer la transformation et parce que nous avons investi depuis 2014 et nous sommes sérieusement pénalisés», renchérit Malki Mohamed, l’autre investisseur. Il faut rappeler que le nombre d’unités de transformation des céréales n’a pas cessé d’augmenter au cours des dernières années. Ce problème était signalé de longue date par de nombreux opérateurs du secteur.

Le nombre de minoteries en activité serait désormais supérieur à 500 et la quantité de blé tendre importée par l’Algérie a doublé, passant de 3 millions à 6 millions de tonnes en moins d’une décennie. Le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, avait donné instruction au ministère de l’Agriculture de ne plus approvisionner en poudre de lait et en céréales les unités de production qui ont entamé leur activité au-delà du 31 décembre 2016, et en même temps il avait instruit le ministre de l’Industrie de ne plus délivrer d’agrément pour la création de nouvelles laiteries, minoteries et semouleries. Pourtant, nos interlocuteurs croient que le refus des ministères de l’Industrie et de l’Agriculture de les approvisionner en blé tendre n’a aucune justification. «Sur le terrain, nous constatons que de nouveaux promoteurs s’approvisionnent normalement», diront-ils.

