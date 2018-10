Petite et moyenne entreprises (PME) : Un Prix national pour l’innovation

Ce « Prix », institué par le décret exécutif n° 18-226 du 24 septembre 2018 fixant les conditions et les modalités de son attribution, paru dans le dernier JO, « vise à récompenser et à encourager les petites et moyennes entreprises innovantes ayant mis en œuvre un produit (bien ou service), un processus de production nouveau ou sensiblement amélioré, une nouvelle méthode de commercialisation, ou une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise, dans l'organisation du lieu de travail ou dans les relations extérieures ».

Conformément à ces préalables, la petite et moyenne entreprise innovante lauréate, ayant cumulé plus de trois ans d'existence et activant dans un secteur qui contribue au développement économique durable, recevra une médaille, une attestation de mérite et une récompense pécuniaire, soit un montant de 2.000.000 DA pour le 1er lauréat, 1.600.000 DA pour le 2e lauréat et 1.200.000 DA pour le 3e lauréat.

La PME lauréate, ayant plus de trois ans d'existence et activant dans une filière de l'économie verte, sera destinataire d’une médaille, d’une attestation de mérite et d’une récompense pécuniaire, dont le montant est fixé à 2.000.000 DA pour le 1er lauréat, 1.600.000 DA pour le 2e lauréat et 1.200.000 DA pour le 3e lauréat. Le « Prix » prévoit pour la jeune PME innovante lauréate, activant dans un secteur qui contribue au développement économique durable, une médaille, une attestation de mérite et une récompense pécuniaire, dont le montant est de 1.000.000 DA pour le 1er lauréat, 800.000 DA pour le 2e lauréat et 600.000 DA pour le 3e lauréat. Toutefois, la jeune PME innovante doit remplir certaines conditions, à savoir une existence de trois ans ou plus, la perspective d'une forte croissance, l'usage d'une technologie nouvelle et le besoin d'un financement spécifique et adapté.

Le texte stipule que « les prix sont décernés annuellement par le ministre chargé de la petite et moyenne entreprise» après évaluation des candidatures par une commission du prix qui est présidée par une « personnalité d'une compétence avérée en matière de recherche scientifique et de technologie ». L’institution de ce prix, dans le sillage de la nouvelle loi d'orientation portant développement de la petite et moyenne entreprises, est une traduction de la volonté des pouvoirs publics visant l’appui à l’émergence d’un tissu industriel compétitif et durable. Aussi, les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie du gouvernement en matière d’encouragement à la création d’entreprises et de soutien aux PME innovantes, portent sur l’amélioration de l’environnement de la PME, l’accompagnement des entreprises innovantes, notamment dans le segment des services, le développement de la compétitivité et de la capacité d’exportation des PME, la promotion de la culture entrepreneuriale, la promotion de la sous-traitance et la sauvegarde et la pérennisation des PME.

Des objectifs pris en charge par le Fonds d’amorçage pour les start-up innovantes et créatrices de nouvelles solutions bénéfiques à la PME et à l’économie nationale.

La loi, dont le contenu a été adapté aux orientations économiques nouvelles du pays, consacre la PME comme étant un acteur dans la politique de diversification de l’économie. Une approche consacrée à travers l’institution du « Prix » national de l’innovation qui vient, dans ce sens, compléter une démarche et contribuer à l’ancrage des bonnes pratiques de management et des conditions d’intégration aux exigences de l’économie.

D. Akila