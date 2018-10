Littérature : Aïcha Kassoul lauréate du Prix «Escale littéraire» 2018

L’écrivaine algérienne Aïcha Kassoul a remporté, jeudi, à Alger, pour son roman "La Colombe de Kant", le Prix "Escale littéraire", une distinction décernée à des auteurs algériens édités en Algérie. La lauréate qui concourait parmi cinq auteurs francophones finalistes à la 5e édition de ce prix qui a mis en lice des romans édités en Algérie entre juillet 2017 et juillet 2018, a reçu lors d’une cérémonie à l’hôtel Sofitel à Alger une distinction d’une valeur de 300.000 DA. Décerné en l’absence de la lauréate— représentée par son éditeur— la distinction offre également à Aicha Kassoul le visa de participer au "Maghreb des livres", une rencontre littéraire annuelle organisée à Paris par l’association française "Coup de soleil" partenaire du Prix. "Pôv' cheveux" de Lynda Chouiten, "Le Soleil n'était pas obligé" de Saâd Khiari, "Le Temps de mourir " de Saïd Oussad et "Promesse de bandit" de Ahmed Gasmia étaient, entre autres romans, en lice. Parue en 2017 aux éditions Casbah,

" La Colombe de Kant" est une fiction à travers laquelle la romancière porte un regard sur l’histoire de l’Algérie indépendante. Le jury, composé d'écrivains et de journalistes algériens et français, a également distingué du Prix honorifique "Coup de cœur" les romans "1994" (2018, éd. Barzakh) d’Adlène Meddi et "Le Soleil n’était pas obligé" (2017 éd. Hibr) de Saad Khiari. Organisé depuis 2013, "Escale littéraire" met en lumière les œuvres littéraires de langue française d’auteurs algériens éditées en Algérie.

Depuis sa création en 2013 par la chaîne hôtelière française Sofitel, "Escale littéraire" a consacré, successivement, "Le Remonteur d’horloge" de Habib Ayoub, "Meursault, contre-enquête" de Kamel Daoud, "Le châle de Zeineb" de Leïla Hamoutène et Mohamed Sari pour son dernier roman "Pluies d’or", paru en 2016.