Projection de La forteresse de Brest à la cinémathèque

Dans le cadre de la consolidation des relations culturelles entre la Russie et l’Algérie, un film historique intitulé La forteresse de Brest a été projeté mercredi soir, à la cinémathèque algérienne, en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et de l’ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Belliaev.

Un film d’anthologie qui met en avant la cruelle bataille survenue entre les troupes russes et allemandes au mois de juin 1941, marquant l’entrée de l’ex-URSS dans la Deuxième Guerre mondiale.

Rappelant les relations d’amitié historiques entre les peuples et gouvernements algériens et russes, Azzedine Mihoubi a précisé que les relations culturelles entre les deux pays se développement de plus en plus. Le ministre de la Culture a précisé que la projection de films du cinéma russe traduit la volonté de l’ambassade de Russie à créer plus de ponts avec le public algérien.

Avant la projection du film, le représentant de la diplomatie russe en Algérie, Igor Belliaev, a fait savoir que cette projection est dédiée au 73e anniversaire de la victoire du peuple soviétique dans la grande guerre patriotique et au 77e anniversaire de son déclenchement. L’interlocuteur a appelé à préserver la une culture de paix tout en déplorant les agissements de certains pays qui ont pour but la destruction de l’identité nationale, culturelle et confessionnelle des autres Etats, et ce, en usant des moyens les plus brutaux et les plus inacceptables pour exercer leur pression. «Il existe des cas de violations flagrantes du droit international, et du recours illégitime à la force militaire. Le rôle des institutions internationales, surtout celui des Nations Unies, est dévalorisé, certains imposent leurs propres règles du jeu politique», a-t-il déploré avant d’appeler à préserver la paix mondiale, arrachée sur le sang de dizaine de millions de victimes. «Malheureusement, ceux qui sont en train de détruire l’ordre mondial, établi au dépend du sang de millions de victimes, l’ordre qui permet depuis 70 ans de préserver la paix global sur la planète n’ont rien appris de l’histoire. Ils font passer leurs ambitions avant la paix et ils sont prêts à déclencher une nouvelle guerre mondiale pour les réaliser. J’espère que la projection du film Forteresse de Brest rappellera aux spectateurs les conséquences de tels imprudences et interpellera sur les vrais buts de la politique mondiale et de l’importance de la paix sur la planète», a souhaité l’ambassadeur de Russie en Algérie.



La brutalité de la guerre dans toute sa dimension



Les péripéties du film résument les journées du 21 au 26 juin 1941, tout est tranquille dans la sereine forteresse de Brest avec plusieurs protagonistes qui mènent une vie simple, qui profitent de la paix en attendant l’inévitable guerre contre l’armée du IIIe Reich qui terrorisait le monde entier.

Le héros principal est Alexandre Akimov dit «Sachka» dont les parents sont morts en 1937 lors de la guerre civile espagnole et sa copine Ania, son frère Andréï Akimov, les familles Potchernikov, Gavrilov et Fomine, Nikolaï et sa copine Sonia qui travaille au magasin, et beaucoup d'autres qui vivent paisiblement en attendant l’inévitable guerre contre les Allemands.

Il y a bien une crainte de la guerre, des signes avant-coureurs comme ces déserteurs polonais qui révèlent que l'agression allemande aura lieu le lendemain mais c'est la fête à la forteresse. Les échanges commerciaux avec l'Allemagne continuent comme le prouve ce train allemand arrêté en gare de Brest, la veille du 22 juin 1941.

Le train en question n'est qu'un cheval de Troie. La nuit venue, des commandos nazis en uniforme russe en jaillissent. Les installations électriques et d'alimentation en eau du secteur sont sabotées. Peu après quatre heures du matin la garnison est surprise en plein sommeil par un bombardement infernal qui détruit les installations, massacre sans discernement civils, militaires, enfants et déclenche une panique générale. À grande peine des officiers remettent de l'ordre en envoyant les civils dans les sous-sols et la troupe en position défensive dans les décombres. Ainsi lorsque l'infanterie allemande avance dans la place, elle est surprise par un feu nourri puis refoulée lors de furieux corps à corps. Le personnel de l'hôpital servant de bouclier humain est héroïquement récupéré par le commissaire régimentaire Fomine et va être mis au service des blessés abrités dans les sous-sols.

Face à une telle résistance les Allemands attaquent avec les chars ; l'offensive est repoussée grâce à l'appui d'une pièce d'artillerie au service de laquelle le frère de Sachka trouve la mort et par une charge qui se termine par un sauvage corps à corps.

L'agresseur ne lâche pas. La garnison privée d'eau souffre horriblement et malgré des appels pressants par la radio, elle ne reçoit aucun message d'espoir du reste du pays. Profitant de sa supériorité la propagande allemande pousse les civils à se rendre et un cessez-le-feu est organisé au cours duquel beaucoup d'entre eux quittent cet enfer.

Un espoir vient du ciel : un avion de reconnaissance russe effectue plusieurs passages au-dessus de la forteresse mais deux chasseurs ennemis abattent l'appareil. Le pilote, le lieutenant Kareline du 123e régiment d'aviation arrive à sauter en parachute et les assiégés réussissent à le récupérer. Les informations désastreuses sur la situation militaire qu'il donne leur font comprendre qu'ils n'ont plus qu'à combattre jusqu'à la mort ou se rendre. Ils choisissent l'honneur. Civils et militaires risquant de mourir de soif, l'eau ayant été rendue imbuvable, avec de l'essence, par les assiégeants, les trois unités combattantes n'ont d'autre issue que de réaliser une percée. Malgré un terrible bombardement aérien elles parviennent à se contacter et à coordonner leur action. Mais l'ennemi les attend derrière de solides positions ; leur attaque nocturne est une boucherie. Pour éviter l'anéantissement total, un autre groupe de civils conduit par Katia Kijevatov se rend à l'ennemi.

Les Allemands décident d'en finir avec les quelques survivants qui résistent encore. Une bombe de deux tonnes est larguée au centre de la place d'armes par un avion. Elle finit de détruire ce qui reste debout puis l'infanterie «teutonne» appuyée par des blindés envahit toute la place forte et neutralise les constructions et les sous-sols au lance-flammes. Les rares survivants sont capturés et pour la plupart exécutés.

Un film d’anthologie qui porte bien à l’écran les souffrances de la guerre et l’obligation de préserver la paix pour la fin des temps.



Kader Bentounés