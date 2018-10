Inondations et catastrophes naturelles

Fatalité, institutions défaillantes ou incivisme ?



Les catastrophes naturelles sont aujourd'hui en augmentation. Qu’elles soient de cause naturelle ou humaine, tels les incendies, les séismes, la sécheresse et les inondations ne peuvent être évitées, mais le nombre de décès et de dégâts qu’elles engendrent peut être considérablement réduit.

Parmi les quatorze risques majeurs répertoriés par l’ONU, le risque d’inondations en Algérie fait partie des dix risques majeurs répertoriés sur le territoire et cités par la loi 04-20 du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et la gestion des catastrophes. Il est en deuxième position après les séismes et les risques géologiques dans le classement national des risques majeurs, vu l’ampleur des dégâts matériels et immatériels engendrés.

Ce classement a-t-il permis d’identifier les zones inondables à surveiller ? A-t-il contribué à prendre les mesures adéquates pour éviter des dégâts importants ? Les politiques de prévention s’appuient-elles sur les données de la recherche ? On serait tenté de répondre par la négative à toutes ces questions au vu des récentes inondations qui ont ravagé plusieurs villes du pays et qui ont fait des victimes. L’on assiste toujours et encore à ces calamités naturelles, surtout à ces inondations sans aucun moyen d’intervention ou de protection, sans plan d’urgence, sans gestion efficace. Les citoyens se résignent impuissants et subissent les effets de toutes ces tragédies.



Risques d’inondations, 24 zones

classées rouge selon une étude



Un nombre de 24 zones à travers le territoire national présentent de hauts risques d'inondations qui exigent, en conséquence, une intervention prioritaire, selon une étude sur la stratégie nationale de lutte contre les inondations à l'horizon 2030. Réalisée par un consortium de bureaux d'études espagnols et hollandais, sous la direction de la société espagnole Ofiteco en partenariat avec le ministère des Ressources en eau et de l'Environnement, cette étude révèle l'existence, en Algérie, de 689 sites à risques d'inondations dont 50 à haut risque parmi lesquels 24 impliquent une intervention prioritaire. L’étude indique que des zones dans les régions Nord, Est et Sud du pays sont les plus exposées aux risques d'inondations, ajoutant que le Sud du pays se distingue par l'apparition de crues très rapidement causant de sérieux dégâts. L'étude, qui a nécessité deux années de travail pour un financement de 1,2 million d'euros, entre dans le cadre du Programme d'appui au secteur de l'eau et d'assainissement (EAU II), lancé en 2011 dans le cadre d'un partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne avec un financement global de 40 millions d'euros dont 10 millions d'euros fournis par l'Algérie et 30 millions d'euros par la partie européenne. L'Algérie ne figure pas parmi les pays où les inondations font des milliers de morts, mais elle reste sujette à des inondations récurrentes. Sur ce point, les auteurs de l'étude ont indiqué que près de 1.600 personnes sont mortes suite aux différentes inondations survenues en Algérie depuis 1921. Lors de la présentation des résultats de l'étude, l'expert auprès du consortium de bureau d'études, Victor Perez, a mis l'accent sur la nécessité de coordonner les efforts entre les différentes institutions du pays, signalant que la gestion des inondations ne relevait pas uniquement de la seule autorité du ministère des Ressources en eau. Il a également relevé l'importance des actions "non structurelles" impliquant notamment l'adoption de systèmes de prévision des inondations sur la base de données précises sur la récurrence de ce phénomène, la mise en place de plans d'actions visant à former la population aux réflexes à adopter en cas d'inondation ainsi que la prise en charge psychologique des victimes. Les actions structurelles, quant à elles, concernent essentiellement les travaux au niveau des barrages, des canalisations d'eau et des sites naturellement exposés afin de réduire les risques d'inondations. L’étude a recommandé de se focaliser sur la nécessité de délimiter le domaine hydraulique des wilayas et de cesser la délivrance de permis de construire au niveau des zones inondables.



Pourquoi construit-on encore

au niveau des zones inondables ?



Les spécialistes et experts affirment que les pertes humaines et matérielles causées par les dernières inondations sont dues essentiellement a l’implantation de grands projets d’habitations et d’infrastructures sur des terrains inondables, situés aux abords des oueds et sur des lits mineurs et majeurs des oueds dans toutes les wilayas. Ce qui a provoqué une remontée importante des eaux, accompagnée de glissements et d’effondrements de terrains. Pourtant les dispositions de la loi de 2004 interdit formellement la réalisation d’ouvrages sur ces zones qualifiées de zones non constructibles. Un tel constat concerne plus de 700 communes qui gèrent leurs patrimoines fonciers sans aucune étude d’impact et de risque érigeant des bâtisses et des autoroutes sans aucune méthodologie. Les inondations menacent l’ensemble des wilayas, notamment les grandes villes situées sur des bassins versants et traversées par des oueds telles que Tizi-Ouzou, Batna, M’Sila, Béchar, Bordj Bou-Arréridj, Ghardaïa, Alger… Ces experts s’accordent à dire que l’affectation inappropriée des sols, la mauvaise gestion hydraulique, la réaffectation des terrains agricoles devenus urbanisables, notamment à Alger, les palmeraies urbanisées, ainsi que d’autres opérations de planification territoriale et urbaines ont contribué au déclenchement de ces événements catastrophiques. Selon le ministre des Ressources en eau, Necib, plus de 50% des inondations observées dans les villes sont la conséquence de débordements d’oueds obstrués, parce que n’ayant plus la capacité d’assurer l’écoulement normal des eaux générées par les intempéries. En plus de la poursuite des constructions d’ouvrages de protection contre les crues, le ministre fait part d’un vaste programme de prévention à entreprendre en collaboration avec le ministère de l’Intérieur sur plus de 600 sites identifiés, consistant notamment «à libérer les cours d’eau», dont le passage, souligne-t-il, est, «au mépris de la loi», obstrué par des constructions illicites et autres décharges publiques. Rappelons que les pertes liées a ces catastrophes naturelles jusqu'au 19 septembre dernier, sont élevées à 25 milliards de dinars, soit près de 211 millions de dollars. Ce qui est très lourd.



F. L.





Le réchauffement climatique dans les 25 années à venir



Augmentation du risque d'inondation



Les chercheurs montrent que les régions qui devront le plus s'adapter au risque d'inondation sont les États-Unis, l'Afrique (Ouest et Nord-Est), l'Inde et l'Indonésie.

Des chercheurs allemands tirent la sonnette d'alarme, afin que la prévention contre ce risque de catastrophe naturelle soit mieux prise en compte, y compris dans les pays développés. Dans un article de Sciences Advances, des scientifiques de l'université de Potsdam montrent qu'il va falloir faire des efforts pour s'adapter au risque d'inondations si l'on ne veut pas qu'il empire. L'étude se base sur des simulations informatiques utilisant les données existantes sur les rivières.

Sven Willner, un des auteurs de cet article, explique dans un communiqué que «bien que ces données ne soient pas parfaites pour chaque rivière dans les coins les plus reculés de notre planète, elles sont certainement suffisantes pour les endroits où vivent beaucoup de gens, où beaucoup de valeurs financières sont accumulées et où les risques d'inondation sont substantiels - nous en savons assez sur les endroits qui comptent». Les chercheurs montrent que les régions qui devront le plus s'adapter au risque d'inondation sont la majeure partie des États-Unis, certaines régions d'Afrique (Ouest et Nord-est), de l'Inde et de l'Indonésie, ainsi que l'Europe centrale.



Même les pays développés devront s’adapter



Anders Levermann, un autre auteur de ces travaux, explique que « nous avons été surpris de constater que même dans les pays développés avec une bonne infrastructure, le besoin d'adaptation est grand ». Dans l'article, les chercheurs ont imaginé que le niveau de protection actuel était conservé à l'avenir. Mais pour éviter que les choses empirent, il faudra prendre des mesures préventives : «Dans les pays où le niveau de protection est relativement bon, il reste beaucoup à faire pour maintenir le même niveau de protection et empêcher que les gens aient effectivement à quitter leur domicile en raison des inondations ».

La balle est donc dans le camp des décideurs politiques : «Si nous agissons maintenant, nous pouvons nous protéger contre les risques des deux prochaines décennies. Mais le changement climatique doit être limité en réduisant les émissions de gaz à effet de serre provenant des combustibles fossiles afin d'éviter les risques qui dépassent nos capacités d'adaptation».

F. L.



M .A. Boudaoud, président du Collège National Des Experts Architectes

«Cessons d’intervenir uniquement lorsque le mal est fait »

Dix-sept ans après les inondations meurtrières dans le quartier populaire de Bab El-Oued, notre pays reste vulnérable face à une telle catastrophe naturelle, les dernières précipitations ont mis a nu la fragilité de nos infrastructures, le non respects des normes de constructions... Pourquoi selon vous, nos villes continuent d’être inondées, pourquoi ces victimes, pourquoi ces dégâts conséquents ?



Les responsables du pays doivent appeler a un examen sérieux et sévère sur la cause de la tragédie à titre d’exemple nous pouvons donner quelque statistique, Tébessa a connu des inondations en 1973, 1974, 1976, 1990, 1995, 1996, 2007, 2009, 2013, 2015, 2018. Il y a aussi les inondations d’octobre 1994 qui ont touché plusieurs régions du pays, les inondations de Ghardaïa en octobre 2008 qui ont fait 40 morts, les inondations du 10 novembre 2001 à Bab El Oued qui ont causé près de 872 morts et plusieurs disparus, les dégâts furent estimés à plus de 270 milliards de centimes... L’Algérie totalise 689 sites a risques d’inondations dont 24 impliquent une intervention prioritaire ; ces derniers sont situés dans le Nord, Est et Sud. Dans la lignée même si nous bénéficions des expériences étrangères le problème demeurera complet tant que chaque commune ne disposera pas d’une stratégie préventive et efficace en la matière. (Les dernières intempéries ont créer un trou économique énorme ; 25 milliards DA de dégât pour les 24 wilayas (à raison de 1,041 milliard de dinars par wilaya), il est important de souligner qu’il revient normalement à chaque commune d’évaluer financièrement les dégâts occasionnés au niveau de ces communes. Ce travail routinier entre dans le cadre de la préparation ordinaire des budgets communaux. Car la tradition dans notre pays et d’intervenir uniquement lorsque le mal est fait. A titre indicatif pourquoi les communes (1.541) et leur service de voirie ne procèdent pas régulièrement et en temps aux nettoyages des égouts en sachant pertinemment que de grandes pluies sont toujours enregistrées en début d’automne. Il est clair et simple que les inondations sont la cause directe des obstructions (le sac plastique devait être banni le 3 avril 2005, mais il existe toujours dans les conduites d’eau). Un grand manque de civisme est aussi à l’origine de ce fléau, puisque les habitants ont tendance à se débarrasser de leurs ordures ménagères et des gravats dans l’anarchie. Les constructions anarchiques sur les terres agricoles, sur les lits d’oued, etc., sont a l’origine en grande partie de cette tendance et l’Etat a tout intérêt à procéder à des facilités administratives permettant d’achever les bâtisses et d’en terminer avec les éternels chantiers. A titre indicatif le choix des terrains qui abrite les constructions est très sensible aussi bien lors d’intempérie que de séisme. Tout cela pour noter l’importance d’une étude pluridisciplinaire pour les développements des communes à laquelle les professionnels devront pleinement être responsabilisés. On ne peut pas cacher que les communes sont gérées par des administratifs qui sont profane en la matière. Ainsi les directeurs techniques des communes doivent répondre à un profil technique bien établi et désigné par le ministère de l’Habitat auquel il doit rendre compte ».



Etes-vous sollicité en tant qu’expert pour mettre de l’ordre dans cette anarchie urbanistique ? La ville doit normalement être le territoire des architectes et des urbanistes, vous demande-t-on de faire des diagnostics et de proposer des solutions ?



Le nœud du problème réside précisément dans la non responsabilisation et participation des professionnels. Sans une stratégie cohérente et efficace nous subissons tout le temps ce marasme qui consiste à intervenir coup par coup une fois qu’il est trop tard. Tout le monde peut constater de visu que la majorité de nos cités sont dépourvus de VRD c’est un aspect prépondérant qui est négliger par les autorités. Les architectes ne sont jamais sollicités pour mener les missions de suivis et contrôle des travaux. A titre indicatif tous les pays du monde connaissent des intempéries (Gènes, la Calabre, la Sicile etc.), mais ne subissent pas autant de dégâts. Ce qui confirme qu’il s’agit d’un simple problème de gestion et également de civisme. Nous constatons qu’il n’existe pratiquement pas de communication et concertation entre les autorités et les habitants pour prévenir de telle catastrophe. Des portes ouvertes et des colloques doivent être généralisés pour prévenir de telles catastrophes à l’avenir.



Les autorités ne semblent pas tirer les leçons du passé en matière de plans d’urgence et d’intervention après ces catastrophes naturelles. Quel est votre avis ? Et que doit-on faire pour remédier a tout cela ?



Comme nous l’avons expliqué précédemment la politique actuelle se limite a l’élaboration de plans ORSEC c'est-à-dire comment intervenir lors de catastrophe naturelle ainsi l’aspect préventif est totalement délaissé. Malgré les répétitivités de ce phénomène les responsables semblent ne pas avoir retenue les leçons du passé (l’élève va en classe sans cahier ni stylo). Le paradoxe et que c’est l’administration qui décide dans ce domaine, alors que les professionnels sont écartés. Il faut comprendre et admettre que s’agissant du secteur du BTP sans une élaboration d’une étude technique minutieuse et sans leur traduction concrète sur le terrain dans le respect scrupuleux de ces études nous continuerons éternellement à vivre ce marasme que les autres pays ont vaincu grâce à la participation de leur cadre technique. Il est malheureux d’en arriver à recourir à la coopération technique étrangère qui est à portée de main des nationaux. Même si leur intervention en matière d’étude et d’infrastructure pourrait être profitable dans un premier temps mais les problèmes surgiront à l’avenir tant que toute la société nationale ne sera pas impliquée dans le débat que dans la prévention.

Propos recueillis par F.L

M. Brahim Djamel Kassali, président de l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance (UAR)

« Seuls 10% des algériens souscrivent à une assurance catastrophe naturelle »

El-Moudjahid : Pouvez-vous, M. Kassali, nous expliquer qu'est-ce que l’assurance contre les effets des catastrophes naturelles ? Qui est concerné par cette obligation d’assurance ? Quels sont les dommages exclus ?



M. Kassali : En premier lieu, au sens de la réglementation en vigueur, en Algérie, l’assurance contre les effets des catastrophes naturelles (par abréviation CAT-NAT) répond des dommages occasionnés, principalement sur le patrimoine immobilier de l’assuré, par l’un des quatre cataclysmes spécifiquement énumérés, lesquels sont les tremblements de terre, les inondations, les mouvements de terrain, et enfin les tempêtes et vents violents.

En second lieu, ce produit assurantiel a été lancé, depuis septembre 2004, subséquemment à la promulgation de l’Ordonnance 03-12, du 26 août 2013 relative à l’obligation d’assurance CAT-NAT. Ce texte législatif oblige tout propriétaire, indifféremment qu’il soit une personne physique ou morale, à souscrire un contrat CAT-NAT, pour la couverture de ses biens immobiliers bâtis, situés sur le territoire national.

En troisième lieu, en matière de portée de la couverture de la CAT-NAT, il est important de préciser que cette assurance est scindée en deux modes de couverture, selon l’usage des bâtiments assurés. D’une part, les immeubles à usage résidentiel sont couverts à concurrence de 80% de la valeur du bâti, exclusivement. D’autre part, les installations industrielles et/ou commerciales sont couvertes dans la limite de 50% de la valeur du contenant et du contenu. Par ailleurs, outre les exclusions communes à l’ensemble des autres contrats d’assurance, la CAT-NAT exclut l’indemnisation des dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols, au cheptel vif hors bâtiment, ainsi qu’aux ouvrages non achevés. Concernant ce dernier point, la réglementation autorise les assureurs à refuser la couverture CAT-NAT, aux biens immobiliers bâtis en violation des règles de construction en vigueur, ceci abstraction faite de l’obligation imposée aux deux parties.



Dans le cas où l’assurance catastrophe naturelle est contractée, de quelle manière se fait le dédommagement et dans quels délais se font les remboursements



La mise en jeu de la couverture CAT-NAT est conditionnée par une déclaration de l’état de catastrophe naturelle, qui s’effectuera par un arrêté interministériel (ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales et ministère des Finances). L’arrêté interministériel, établi sur la base d’un rapport du wali concerné, après avis des services techniques compétents, est publié dans le Journal Officiel, dans un délai maximum de deux mois de la survenance de l’événement.

Dès lors, l’assuré dispose d’un mois maximum, pour déclarer le sinistre à son assureur. Et à compter du jour de la réception de la déclaration de sinistre de l’assuré, l’expertise doit être diligentée, dans la limite de deux mois. Le rapport de l’expertise doit être remis, au plus tard, deux mois après la saisine. Enfin, dans un délai de trois mois, à la suite de la réception dudit rapport, l’assureur procède à l’indemnisation des dommages, repris par l’expertise, à concurrence des limites de couverture et de l’application des franchises réglementaires.

En somme, la durée maximale de la procédure d’indemnisation serait de huit mois. Cette projection peut être expliquée par le pic des déclarations probables, et des importants niveaux des dossiers à anticiper, générés par la gravité de l’événement cataclysmique et son vaste rayon de dévastation. Cependant, les textes réglementaires ont prévu que si le règlement n’a pas été opéré dans les délais impartis, l’assuré est en droit de réclamer des dommages et intérêts auprès de son assureur.



Les dernières inondations, enregistrées dans plusieurs wilayas du pays, ont mis à nu l’absence de culture de l’assurance en Algérie, puisque très peu d’Algériens assurent leurs biens, contre les effets des catastrophes naturelles, comment expliquez-vous cette réticence?



Il est important de considérer que l’Algérie, à travers son histoire, a été marquée par les stigmates de catastrophes naturelles majeures, en raison d’une part, des systèmes de failles tectoniques actives qui parcourent la région nord de l’Algérie, et d’autre part, au regard des projections climatiques qui ont été modélisées en fonction du réchauffement planétaire.

C’est suite aux lourdes conséquences, tant en pertes humaines qu’en dommages matériels, du séisme survenu en 2003 à Boumèrdes, que les pouvoirs publics ont mis en place le système de couverture CAT-NAT qui intervient en support à l’intervention de l’Etat, de sorte à garantir aux sinistrés une diligente réparation des dommages subis. Effectivement, les principaux objectifs du système de couverture obligatoire des risques de catastrophes naturelles visent la sauvegarde du patrimoine national, en optimisant les dépenses publiques, à travers l’élargissement de la couverture au plus grand nombre d’assurés, en réalisant la conjonction entre la solidarité nationale et le principe de la mutualisation caractéristique de l’assurance.

A cet effet, l’assurance CAT-NAT est distribuée, au niveau de l’ensemble des sociétés d’assurance de dommages, de manière uniforme aussi bien en termes de garanties que de tarif, qui est proposé à des primes modiques, à la portée de tout citoyen, et visant l’adhésion de l’intégralité des propriétaires de biens immobiliers, en vue de constituer les fonds indispensables pour la prise en charge des futurs sinistres. Ceci étant dit, tout le monde s’accorde à dire, que la culture assurantielle n’est en effet pas encore suffisamment développée dans notre pays. Au-delà du poids des traditions, cette situation s’alimente aussi par un certain manque de confiance des agents économiques vis-à-vis des assurances. Il faut reconnaitre que les retards enregistrés par le passé dans le règlement des sinistres de la branche automobile au titre des recours, a renvoyé une image quelque peu négative de notre secteur.

C’est la raison pour laquelle, dans le souci d’améliorer la qualité de service vis-à-vis des citoyens, les sociétés d’assurance ont mis en place en 2015 deux conventions interentreprises, la 1ére concerne l’assainissement des dossiers recours automobiles au titre des exercices 2010 à 2015, et la seconde le règlement accéléré des dossiers recours automobiles enregistrés à partir du 1er juillet 2016.

Nous avons ainsi procédé dans ce cadre au règlement de 200.000 anciens dossiers recours automobiles pour un montant global de 8,1 milliards de DA, couvrant les exercices 2010 à 2014, et réduit considérablement les délais de règlement des sinistres automobiles au titre des recours.

Ces actions ont eu un effet très positif vis à vis de nos clients.

Concernant l’assurance CAT-NAT particulièrement, l’action commune des sociétés d’assurance porte sur deux volets : d’un côté, la sensibilisation des citoyens aux risques encourus, et, en particulier, aux avantages procurés par l’assurance CAT-NAT, au regard de la modeste contribution que représente la prime correspondante, ceci en intensifiant les campagnes d’information (publicité, affichage, séminaires, etc.). D’un autre côté, le nivellement vers le haut, des autres prestations d’assurance, car pour le prospect, ces dernières servent déjà d’indices de performance de l’assureur, en le renseignant sur le degré d’efficience de ce dernier, dans la prise en charge de ses éventuelles pertes .



La loi sur les assurances fait pourtant obligation de contacter cette assurance contre les catastrophes naturelles, existe-il les moyens de contrôle de la satisfaction à cette obligation ?



La réglementation en vigueur, prévoit dans le cadre du contrôle de la CAT-NAT, la présentation d’un document justifiant la satisfaction de l'obligation de cette assurance, soit pour toute opération de cession ou location d'un bien immobilier, auprès des Notaires, soit lors du dépôt de la liasse auprès des autorités fiscales.

En outre, selon l’article 14 de l’Ord. 03-12, relative à l’obligation d’assurance CAT NAT tout manquement à l'obligation d'assurance CAT-NAT, ayant été constaté par une autorité habilitée, est puni d'une amende égale au montant de la prime ou cotisation due, augmentée d'une majoration de 20%. Le produit de cette amende est recouvré comme en matière d'impôts directs et reversé au profit du Trésor public.



Pouvez-vous nous donner en chiffre ou en pourcentage le nombre d’Algériens qui souscrivent à cette assurance et peut-on faire une comparaison par rapport aux autres assurances ?



Le degré d’adhésion à l’assurance CAT-NAT qui peut se mesurer à travers le ratio parcs immobiliers, industriels et commerciaux / nombre de contrats d’assurance CAT-NAT, est encore faible, mais s’améliore d’année en année. Sur la base des estimations établies, il s’élève à 10% en 2017 contre 4,4% en 2010.

En termes de primes émises, le chiffre d’affaires de l’assurance CAT NAT a fortement progressé au cours de ces dernières années en passant de 1,2 milliard de DA en 2010 à 2,9 milliards de DA à fin 2017, soit un taux de progression de 141,6%, ce qui est tout de même encourageant. L’écart est cependant encore grand par rapport aux autres branches d’assurances, mais comme je l’ai dit précédemment, les efforts consentis par les sociétés d’assurances pour améliorer la qualité de services couplés à une intensification des campagnes d’information et de sensibilisation des citoyens sur l’assurance CAT-NAT, en insistant particulièrement sur la nature des garanties offertes, la modicité du prix et la simplicité des souscriptions, devraient permettre de contribuer à améliorer le degré d’adhésion et la production de ce type d’assurance ».



Propos recueillis par F. L.



Les Principaux événements

En Algérie, les inondations figurent parmi les catastrophes naturelles les plus fréquentes et les plus dévastatrices dans certains cas, touchant plusieurs régions, atteignant parfois l’ampleur d’une catastrophe nationale telles que :

• Ghardaïa : 40 morts en octobre 2008.

• Tizi-Ouzou : 42 morts et des centaines d’habitations détruites en 1971.

• Tizi-Ouzou : 52 morts et 18.000 sinistrés en 1974.

• El-Eulma : 44 décès en 1980.

• Annaba : 28 décès et 9.500 sinistrés en 1982.

• Jijel 29 décès et 11.000 sinistrés en 1984.

• Bordj Bou-Arréridj : 18 décès et des milliards de dégâts 1994).

• Bab El-Oued : 800 décès et 115 disparus en 2001).

• Ghardaïa : 100 victimes en 2008.

• Khenchela les inondations ont causé des dégâts estimés à plus de 270 milliards de centimes en 2013.

L’Algérie totalise 689 sites a risques d’inondations dont 24 impliquent une intervention prioritaire. F. L.