Le Président Ghali à l’ouverture de la session du Conseil consultatif sahraoui

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a affirmé que «la solution à la cause sahraouie réside dans l’exercice, par le peuple sahraoui, de son droit à la liberté et à l'indépendance», ce qui garantira la coexistence, la sécurité et la stabilité dans toute la région.

«Permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit légitime à la liberté, à l'autodétermination et à l'édification de son Etat indépendant, permettra de garantir la coexistence, la paix, la sécurité et la stabilité dans la région», a indiqué, jeudi, le président Ghali dans une allocution, rapportée par l'agence de presse sahraouie SPS, lors des travaux de la session ordinaire du Conseil consultatif sahraoui. Le président Ghali a rappelé, dans le même contexte, que la cause sahraouie «remporte des victoires successives, d'autant plus qu'au niveau de l'Union africaine (UA), la qualité de membre à part entière de l'Etat sahraoui, qui est un membre fondateur de l'UA, a été consacré. Il en est de même sur le plan européen, en l'occurrence, les décisions de la Cour de justice européenne de l'Union européenne (CJUE), lesquelles ont définitivement consacré le statut juridique du Sahara Occidental et affirmé que le peuple sahraoui est le propriétaire exclusif des richesses naturelles sahraouies et que le Sahara Occidental et le Maroc sont des territoires distincts». Le président Ghali a, par ailleurs, précisé que la commémoration par le peuple sahraoui de l'Unité nationale, qui coïncide avec le 12 octobre, se veut «une affirmation de la poursuite du processus de libération, pour lequel des martyrs ont donné leur vie», a ajouté la SPS. Le président sahraoui a également salué les luttes menées par les citoyens dans les territoires occupés qui luttent contre l'arrogance de l'occupation, à travers la confrontation et l'Intifadha pour l'indépendance. M. Ghali a également fait part de «la fierté du peuple sahraoui pour les actions menées par les éléments de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS)».

« La libération de l'Afrique tributaire de la décolonisation du Sahara Occidental »

M. Brahim Ghali a affirmé que «la libération de l'Afrique est tributaire de la décolonisation du Sahara Occidental». «La tenue de cette conférence dans les territoires sahraouis témoigne de l'importance qu'accorde l'Afrique au Sahara Occidental, dernière colonie au continent», a assuré le président sahraoui lors de son allocution à l'ouverture des travaux de la 1ère Conférence internationale des mouvements de libération, des partis et des forces africaines. Le président Ghali a souligné, à ce propos, que «cette conférence envoie un message clair selon lequel l'Afrique ne saurait se libérer entièrement sans la décolonisation du Sahara Occidental en mettant fin à l'occupation militaire marocaine des territoires sahraouis». Dans ce cadre, M. Ghali a qualifié la présence de représentants des mouvements de libération, des partis et des forces africaines «d'action reflétant la solidarité africaine qui lie ces mouvements». Le président sahraoui a appelé, dans le même cadre, à une action africaine au niveau du Conseil de sécurité afin d’accélérer le règlement du conflit entre le Maroc et le Sahara Occidental sur la base de la Charte et des résolutions de l’ONU et de l’UA. Réitérant la disposition du Front Polisario a entamer des négociations directes avec le Royaume du Maroc pour trouver une solution au conflit, à travers la mise en œuvre du plan de règlement de 1991, M. Ghali a rappelé la responsabilité de l'Afrique dans la décolonisation du Sahara Occidental, une responsabilité, a-t-il dit, soulignée à maintes reprises par les sommets de l'UA. Les travaux de la 1ère Conférence internationale des mouvements de libération, des partis et des forces africaines ont débuté, jeudi soir, au siège du ministère des Affaires étrangères à Chahid El Hafidh, sous la présidence du secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali. Prennent part à cette conférence des représentants de mouvements, de partis et de forces africaines ayant marqué l’histoire moderne de l’Afrique de par leurs résistance, héroïsme et lutte contre toutes formes de colonisation.