Ressources sahraouies : L’UE appelée à œuvrer pour le règlement du conflit

Le Front Polisario a invité l'Union européenne (UE) à être une «partie prenante» de la solution du conflit sahraoui et de ne pas le «rendre plus compliqué» en concluant des accords illégaux avec le Maroc, alors que l'avocat Gilles Devers a annoncé des plaintes contre des entreprises opérant au Sahara occidental pour crime de «colonisation, de complicité et de fraude douanière».

Au cours du troisième débat, organisé mardi dernier à Bruxelles, au niveau des Commissions des affaires étrangères (AFET), de l’agriculture et du développement rural (AGRI) et de la pêche (PECH) du Parlement, les représentants du Front Polisario, invités à un échange de vues, ont appelé l'UE à être «une partie prenante» de la solution du conflit sahraoui et de ne pas approuver les accords illégaux avec le Maroc. Le Chef négociateur du Front Polisario dans le cadre du processus onusien, M'hamed Khadad, a indiqué, lors de cette réunion, qu’«il n’est pas attendu de la Commission pêche ou de l’UE de régler le conflit au Sahara occidental, mais de ne pas le rendre plus compliqué en concluant des accords illégaux avec le Maroc». M. Khadad a saisi cette rencontre pour insister que «l’UE doit être une partie de la solution, et non pas une partie du problème». À ce propos, le Chef négociateur du Front Polisario a rappelé les appels de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, pour une contribution de l’UE au règlement de la question sahraouie, notamment lors de son intervention au Parlement européen et à l’occasion de ses rencontres avec la haute représentante de l'UE, Federica Mogherini.



Rejet catégorique de toute extension de l’accord



De son côté, le ministre délégué du Front Polisario pour l’Europe, Mohamed Sidati, a indiqué qu’«au lieu d’ouvrir des négociations avec le Front Polisario, la Commission européenne a choisi de s’enfoncer un peu plus dans l’illégalité, en proposant au Conseil de conclure des amendements pour étendre explicitement les accords UE-Maroc au Sahara occidental». Dans ce contexte, Mohamed Sidati a réaffirmé que «le peuple sahraoui rejette catégoriquement toute extension des accords UE-Maroc au Sahara occidental», affirmant que le Front Polisario n’a pas pris part au processus de négociations et que la Commission avait réduit le processus en question en de simples «consultations». De ce fait, le ministre sahraoui a souligné que l'UE s'est inscrite à l’encontre des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui a évoqué explicitement dans ses arrêts datant de décembre 2016 et février 2018, l’impératif du «consentement» du peuple du Sahara occidental pour tout accord portant sur l'exploitation de ses ressources naturelles. M. Sidati a affirmé également que la Commission voulait réduire le Front Polisario à une «sorte d’ONG», alors qu’il est «le représentant légitime et unique du peuple sahraoui, tel qu'il a été reconnu par l’ONU et le Conseil de sécurité». Quant à l’avocat du Front Polisario, Gilles Devers, il a annoncé, pour sa part, que des actions juridiques seront engagées au nom du Front Polisario sur le critère de «la légalité» qui va être étendu au critère de «Responsabilité», précisant que des plaintes seront déposées prochainement contre des entreprises opérant au Sahara occidental pour «crimes de colonisation, de complicité et de fraude douanière».



La vice-présidente du Parlement européen dénonce la violation du droit international



La vice-présidente du Parlement européen (PE), Heidi Anneli Hautala, a appelé jeudi les députés européens à rejeter l'accord de pêche UE-Maroc qui viole le droit international et le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, soulignant que «la réputation du Parlement européen et le destin du peuple sahraoui sont en jeu». L'eurodéputée, membre de la Ligue verte finlandaise, qui avait effectué, les 3 et 4 septembre dernier, une visite de travail au Sahara occidental occupée et au Maroc, dans le cadre d'une mission de consultations, a dénoncé vigoureusement, dans une tribune publiée jeudi sur le site «Eurobserver», les actions menées par la Commission européenne et le Maroc en vue d'exploiter «illégalement» les ressources naturelles sahraouies en violation des arrêts prononcés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Dénonçant la position affichée par l'UE à l'égard du conflit sahraoui, évoquant une «passivité» et une «complicité discrète avec la force d'occupation illégale de la dernière colonie en Afrique», Heidi Hautala a indiqué que «la Commission européenne a choisi de donner la priorité absolue à la préservation de ses relations avec son partenaire à Rabat, plutôt que de se conformer à la décision de la CJUE et de négocier un accord séparé avec le Front Polisario, représentant unique et légitime du peuple du Sahara occidental reconnu par les Nations unies». S'agissant des consultations menées par la Commission dans le cadre du renouvellement de l'accord de pêche UE-Maroc pour se conformer aux arrêts de la Cour de justice européenne, la vice-présidente du PE a fait observer que «la grande majorité des parties prenantes consultées était composée de Marocains ou de représentants locaux ayant un intérêt direct à préserver le statu quo». À ce propos, elle a signalé que sur «les 112 parties prenantes que la Commission prétendait avoir consulté, 94 d'entre elles ont refusé de participer à la consultation ou n'ont même jamais été invitées à de telles discussions».



Pression et répression marocaines



Heidi Hautala a fait part aussi de «pressions» exercées par les autorités marocaines sur la délégation de parlementaires européennes qui s'était déplacée début septembre dans les villes sahraouies occupées, notamment à Dakhla et Laâyoune. «Le programme de la visite avait été entièrement approuvé par les autorités marocaines, qui nous ont accompagnées à côté d'une flotte de "journalistes officiels", lors de chaque réunion... », a-t-elle confié. En outre, la députée européenne a appris, lors de cette mission, que «les autorités marocaines étaient catégoriques quant à leur intention de continuer à étiqueter des produits issus du Sahara occidental occupé en tant que Marocains, alors que la décision de la CJUE avait exigé clairement que le Sahara occidental et le Maroc sont deux territoires séparés et distincts». Ayant décidé de tenir une réunion supplémentaire avec des activistes sahraouis dans les territoires occupés, la vice-présidente du Parlement européen a affirmé avoir constaté de graves violations des droits de l'homme commises par les autorités marocaines. «(...) Certains militants sahraouis se retrouvent souvent à l'hôpital après avoir subi des brutalités policières... », a rapporté Mme Hautala, ajoutant que durant son déplacement, elle avait eu à constater de visu ces «brutalités policières». Dans sa tribune, l'eurodéputée finlandaise a révélé également que certains membres de la délégation dépêchée par la Commission, «invitée à déguster une nourriture somptueuse par les autorités locales marocaines», ont déclaré qu’«ils ne devraient pas s'opposer à l’accord proposé par le Maroc, car il (l'accord) générait des échanges commerciaux, des emplois et des revenus». «Cette déclaration ignore le fait fondamental que cet accord consoliderait l'annexion illégale du Sahara occidental par le Maroc et irait directement à l'encontre des efforts de paix menés par l'ONU en divisant le territoire du Sahara occidental en deux et en renforçant l'une des parties au conflit», a dénoncé la responsable de l'UE. Persuadée que la Cour de justice européenne va probablement révoquer cet accord, si jamais il sera adopté par le Parlement européen, Mme Hautala a appelé les députés européens à défendre «les principes du droit international au lieu d'approuver des accords qui violent clairement l’État de droit et le droit du peuple sahraoui de se réunir et d'exercer son autodétermination». «Notre réputation et le destin d'un peuple sahraoui sont en jeu», a-t-elle mis en garde.



Appel à l’application des arrêts de la CJUE

Plusieurs eurodéputés ont appelé au respect et à l’application des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui stipulent expressément que le territoire du Sahara occidental est «distinct et séparé» du Royaume du Maroc, et que par conséquent les accords UE-Maroc n'y sont pas applicables. Lors d'un triple débat, mardi dernier à Bruxelles, organisé au niveau des commissions des Affaires étrangères (AFET), de l’agriculture et du développement rural (AGRI) et de la pêche (PECH) du Parlement, les députés européens ont mis en exergue leurs projets d’avis respectifs concernant la proposition du Conseil relative à l’extension des préférences tarifaires au territoire du Sahara occidental via les modifications des protocoles dans l’Accord d’Association UE-Maroc. Le rapporteur pour avis de la Commission AFET, Anders Primdahl VISTISEN, a ainsi mis en relief «le soutien de l’UE aux efforts des Nations unies visant à assurer un règlement juste, durable et mutuellement acceptable du conflit du Sahara occidental, sur la base du droit à l’autodétermination et conformément aux résolutions pertinentes en la matière». Pour sa part, l’eurodéputé allemand, Klaus Buchner, a regretté la position «choquante» de l’UE et le détournement des arrêts de la CJUE concernant un territoire illégalement occupé sur lequel le Maroc n’a aucune souveraineté, dénonçant les «manipulations sémantiques» auxquelles se livrent les institutions européennes, en ayant recours à la terminologie erronée de «population locale», en lieu et place de «peuple du Sahara occidental». Condamnant «les violations répétitives des droits de l’homme dans les territoires occupés du Sahara occidental», M. Buchner a révélé que certains membres la délégation de la Commission du «Commerce international» du Parlement européen qui a effectué une mission au Sahara occidental les 3 et 4 septembre dernier, qui ont souhaité approcher des ONG véritablement représentatives du peuple sahraoui, «ont tout bonnement été empêché puis menacé par la police marocaine».



Le Front Polisario, seul interlocuteur légitime



De son côté, l’eurodéputée suédoise, Bodil Valero, a déconstruit la validité de la prétendue «consultation» menée par la Commission européenne et le Service européen pour l’Action extérieure (SEAE), affirmant que cette consultation menée à distance depuis Bruxelles et Rabat n’a concerné au final que «les colons marocains des territoires occupés sans prendre l’avis du peuple sahraoui», dont une bonne partie se trouve dans les camps de réfugiés près de Tindouf. «C’est auprès du Front Polisario, reconnu par l’ONU et l’UA en tant qu’interlocuteur légitime et unique du peuple sahraoui, que l’UE doit obtenir le consentement et non pas de la part des colons des territoires occupés», a-t-elle insisté. Au niveau de la Commission «Agriculture», le rapporteur pour avis, l’eurodéputé français, Michel Dantin, a rappelé les conclusions de l’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2016, qui a affirmé que l’Accord d’association UE-Maroc de 2000 et l’Accord de libéralisation des échanges de produits agricoles de 2012 ne s’appliquent pas au Sahara occidental. Michel Dantin a en outre exprimé des doutes concernant le traitement douanier réservé aux importations des produits originaires du Sahara occidental depuis la publication de l’arrêt de la CJUE le 21 décembre 2016 et formulé des réserves sur la pertinence, au plan douanier et commerciale, de la distinction opérée par le nouvel accord entre les produits originaires du Sahara occidental et du Maroc. L’eurodéputée espagnole, Maria Lidia Senra Rodriguez, s’est offusquée, pour sa part, de la méthode suivie par l’UE dans sa prétendue «consultation» du peuple sahraoui et a appelé ses pairs parlementaires à ne pas participer à la validation d’un accord illégal qui affecte une population et un territoire sur lequel le Maroc n’est pas souverain, conformément au droit européen et international. L’eurodéputé autrichien Thomas Waitz, s’est interrogé de son côté si le Parlement européen ne viole pas le droit international par son soutien à la démarche non conforme aux arrêts de la CJUE, adoptée jusqu’ici par la Commission européenne. L’eurodéputée allemande Maria Noilchl, a quant à elle relevé qu’en plus de violer le droit international, la démarche juridique européenne berne les consommateurs de l’UE en ce qu’elle bafoue leurs droits en termes de transparence et d’étiquetage des produits. Selon la députée espagnole, Ana Miranda, la Commission a agi à l’encontre des arrêts de la CJUE, «passant par une porte dérobée» en allant négocier avec le Maroc alors que l’accord de pêche doit être signé avec le Front Polisario. De son côté, la députée suédoise et Vice-présidente de la Commission Pêche, Linnéa Engstrom, a rappelé que le Maroc ne dispose d’aucune souveraineté sur le Sahara occidental en s’interrogeant à l’adresse de la Commission, sur le fait que le Maroc établit des certificats de capture de pêche et vétérinaires sur des produits issus du Sahara occidental. L’eurodéputée espagnole, Maria Lidia Serna Rodriguez, s’est, quant à elle, interrogée sur ce que pense le Peuple sahraoui de cette question et l’eurodéputé portugais, Miguel Viegas a rappelé que le Sahara occidental était un territoire occupé, mettant en garde contre l’exploitation de ses ressources naturelles, dans le cadre de ces accords, qui porterait préjudice à la viabilité du Sahara occidental. Pour sa part, le député portugais, Antonio Marinho Pinto a rappelé la responsabilité historique de l’Espagne dans la situation actuelle au Sahara occidental et a plaidé pour une implication et un engagement de l’UE pour trouver une solution politique à ce conflit.