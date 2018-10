Toutes formules confondues : 40.000 logements livrés en 2017 à Alger

Pas moins de 40.000 logements toutes formules confondues ont été livrés en 2017 dans la wilaya d’Alger, a révélé hier la présidente de la commission du logement de l’Assemblée populaire de la wilaya d’Alger (APW), Mme Zakia Kheras, qui a spécifié que cette performance a été réalisée dans le cadre de l’exécution du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en matière de promotion de l’habitat.

S’exprimant lors d’une visite sur le terrain organisée par l’APW d’Alger au niveau des sites de Sidi Abdallah, Douéra et Birtouta, Mme Kheras a précisé que, « depuis 2014 à nos jours, ce sont pas moins de 81.717 logements qui ont été attribués dans la capitale ». Il faut dire que cette visite de travail et d’inspection concerne le secteur de l’urbanisme et vise à s’enquérir, sur site, de l’état d’avancement des projets, comme souligné par Mme Chaibdraâ Nadia, membre de la commission santé, environnement et affaires sociales de la wilaya d’Alger: « La visite d’aujourd’hui nous a permis de voir l’état d’avancement de la nouvelle ville de Sidi Abdellah et celui des structures qui peuvent améliorer les conditions de vie des citoyens ».

Des instructions claires ont été données, par ces élues, pour améliorer les conditions de vie des citoyens qui occupent ces nouveaux logements ou qui sont appelés à les occuper. Le directeur du logement de la wilaya d’Alger, M. Smaïl Loumi, dira, pour sa part : «Le plan d’aménagement mis en place prend en considération le bien-être du citoyen. Nous avons reçu des instructions pour que soient rapidement livrés des groupes scolaires et des aires de jeux pour les enfants». Et de poursuivre : «D’ailleurs, savez-vous qu’à quelques mètres d’ici, il y a une université qui est en cours de construction ?», rappelant ainsi que la dernière sortie de terrain effectuée avec la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghebrit, et le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a été l’occasion d’inaugurer 4 groupes scolaires à la nouvelle ville de Sidi Abdallah.

Ces structures ont permis, selon M. Loumi, de permettre une meilleure prise en charge des élèves. Les représentants de l’APW ont également assuré qu’une entreprise chargée de mettre en place des ascenseurs vient d’être désignée. Plusieurs citoyens, ayant pris le temps de s’arrêter pour discuter avec les responsables de la wilaya, ont tenu à exprimer leur satisfaction quant à l’amélioration constante de la sécurité à Sidi-Abdallah. En effet, l’inauguration, en février dernier, d’un nouveau siège de la sûreté nationale dans la nouvelle ville a permis d’assurer de meilleures prestations en matière de sûreté dans le cadre des principes de la police de proximité, et de veiller sur la sécurité des habitants et des biens.

L’amélioration des conditions de vie des citoyens concerne également la santé, et ce, par une mise en place de structures sanitaires assurant une meilleure prise en charge de ces derniers, a indiqué, Mme Louz, vice-présidente de l’APW d’Alger : « L’AADL va construire une polyclinique à Sidi-Abdallah pour désengorger l’hôpital de Zeralda et permettre une meilleure santé de proximité. »

Il convient de rappeler que le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, M. Abdelwahid Temmar, a indiqué la semaine dernière, lors d’une visite d’inspection dans cette nouvelle ville, qu’en ce qui concerne les aménagements extérieurs des nouveaux logements, une enveloppe financière considérable a été consacrée par son secteur pour parachever les projets.

De son côté, le wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, a déclaré que la capitale a connu, depuis juin 2014, pas moins de 23 opérations de relogement, et d’ajouter que l’éradication de 316 sites de bidonvilles, sur la même période, a permis le relogement de 44.000 familles.

Sami Kaidi