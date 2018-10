Rencontre nationale sur les zones frontalières samedi à Alger : Équilibre, équité et attractivité

Une rencontre nationale sur l’aménagement et le développement des zones frontalières se tiendra samedi à Alger, dont l'objectif consiste en la mise en oeuvre de la stratégie nationale dans ce domaine, a-t-on appris auprès du ministère de l'Intérieur, des Collectivités et de l'Aménagement du territoire. Cette rencontre de deux jours enregistrera la participation de 400 délégués de différentes institutions et organismes nationaux, des experts algériens et étrangers ainsi que les walis et walis-délégués et des responsables centraux des différents ministères. La réunion a pour but de vulgariser la stratégie nationale en matière d’aménagement et de développement des zones frontalières et des espaces géostratégiques et de mettre en £œuvre cette stratégie déclinée sous forme de plans-programmes à travers les études d’aménagement et de développement des zones frontalières de manière concertée, dans une vision multisectorielle et transfrontalière. Cette stratégie permettra aussi de dégager un «Programme spécial de développement des zones frontalières», tout en veillant à la mise en cohérence des actions de développement des zones frontalières déjà initiées au niveau local, ajoute la même source. La rencontre qui sera couronnée par des recommandations, se déroulera en deux ateliers techniques ayant pour thèmes «l’organisation spatiale et la mise à niveau socio-économique durable des territoires frontaliers» et «la gouvernance et les perspectives de développement transfrontalier»

Le ministère de l'Intérieur rappelle que la politique nationale de développement des zones frontalières s’inscrit dans le nouveau contexte institutionnel du pays qui est marqué par l’adoption par les pouvoirs publics du Schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) à l’horizon 2030 (Loi 10-02 du 29 juin 2010), confirmant que «chacune des parties du territoire national, y compris les zones frontalières, est un élément de notre patrimoine et nous devons reconnaitre à chacune d’entre elles le droit de se développer et de prospérer, dans le cadre d’une stratégie globale et maîtrisée», explique-t-on au ministère de l'Intérieur. Cette stratégie est confortée par l’importance accordée à ces espaces par la Loi n 16-01 du 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle, laquelle précise qu’en «aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national».

Dans le même contexte, le Plan d’action du gouvernement du mois de septembre 2017, pour la mise en œuvre du Programme du Président de la République prévoit pour les bandes frontalières un effort accru de développement, notamment pour la création d’emplois et de revenus, ajoute la même source. En ce sens, la politique nationale d’aménagement du territoire englobe l'ensemble des stratégies et actions qui visent la répartition adéquate de la population, des activités économiques et des infrastructures, en tenant compte des spécificités des territoires et en veillant à assurer dans le cadre du développement durable, l’équilibre, l’équité et l’attractivité de l’ensemble des espaces du territoire national, explique-t-on encore au ministère. «L’enjeu de cette politique n’est donc pas d’accompagner les territoires les plus dynamiques en structurant leur dynamisme, mais également et surtout en veillant à l’intégration des espaces les plus enclavés qui accusent un retard dans leur développement». Au ministère de l'Intérieur, on explique aussi que «les pouvoirs publics attachent une importance capitale à ces zones d’où la nécessité de la mise en place de programmes spécifiques de développement socio-économique, visant l’amélioration des conditions de vie de leur population, et de leur permettre de s’inscrire efficacement dans la dynamique économique nationale et de s’ouvrir efficacement dans les échanges transfrontaliers».