Caravane « ponts de fraternité » vers la Mauritanie : Renforcer la coopération

Le coup d'envoi de la caravane «ponts de fraternité» pour la Mauritanie a été donné, hier pour la participation au salon de la production algérienne, prévu du 23 au 26 octobre à Nouakchott. La caravane transportant des produits algériens doit traverser 3.500 km pour arriver à Nouakchott. Un autre groupe transportant les participants et les équipements décollera, ultérieurement, de l'Aéroport international d'Alger, Houari Boumediene. Le Secrétaire général du ministère du Commerce, Cherif Oumari a fait savoir que plus de 170 opérateurs économiques exposeront les différents produits auxquelles une superficie de 4.000 m² a été réservée, mettant en exergue ce nombre de participants jamais enregistré dans les salons algériens organisés au niveau international. La caravane passera par le post frontalier Mustapha Ben-Boulaid, réalisé dans le cadre de la création d'une base logistique dans les régions frontalières et des accès vers les pays africains. Ce Salon s'inscrit dans le cadre du programme de promotion des exportations hors hydrocarbures conformément aux orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, exprimées lors du dernier Conseil des ministres.