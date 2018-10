Inscriptions au master : Des bureaux pour l’examen des recours

Les recteurs et doyens des différents établissements universitaires et des facultés du pays ont été instruits par leur tutelle pour la mise en place de bureaux spéciaux à l’effet de recevoir et d’examiner prochainement les recours des candidats exclus au master.

Le travail sera immédiatement entamé au niveau de ces bureaux frîchement installés, «juste après la réception de toutes les listes des candidats retenus» pour entamer ce cycle d’études universitaires, a rapporté la presse nationale. En effet, devant le nombre impressionnant de candidats non retenus et de dossiers rejetés, des centaines de voix se sont élevées pour réclamer une révision de leurs dossiers de demandes d’admission, ce qui est chose faite par l’installation de ces bureaux de réclamations. Ainsi, cette opération devrait avoir lieu tout prochainement puisque le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a déclaré dernièrement que «les résultats de la sélection des candidatures pour s'inscrire en 1re année master, au titre de l'année universitaire 2018-2019, seront annoncés dans les quelques jours à venir, après l'achèvement de l'examen des dossiers de candidatures». M. Tahar Hadjar qui s’exprimait devant la commission de l’Education, de la formation et des affaires religieuses du Conseil de la nation, avait également rappelé que depuis l’ouverture de la plateforme numérique dédiée à cet effet, c’est plus de 308.000 candidatures qui ont été enregistrées. Il a aussi rappelé que la plateforme numérique réservée aux étudiants désireux de s'inscrire en Master a été ouverte du 28 juin au 30 juillet, avant d’être rouverte du 7 au 15 septembre, et ce, avait-t-il dit, «aux fins de permettre à ceux n’ayant pas encore reçu leurs attestations de succès de déposer leur demande de candidature». Il est bon de savoir, par ailleurs, que l’année universitaire 2017-2018 a été couronnée par la sortie de promotions regroupant 370.000 diplômés, dont 232.000 titulaires de licence de l’enseignement supérieur LMD. L’on compte parmi ces 232.000 licenciés, 190.000 étudiants devant rejoindre le cycle Master. Ainsi, le nombre global des étudiants pour la rentrée universitaire qui vient d’avoir lieu à travers les différents établissements de l’enseignement supérieur répartis à travers le territoire national s’élève, en fait, à 1.733.000 dont 1.578.000 en graduation, 75.000 en post graduation et 80.000 en UFC (université de la formation continue) ; ce qui traduit, en soit, une hausse de +7% par rapport à l’année universitaire précédente. Côté encadrement, il faut savoir que pas moins de 3.000 nouveaux enseignants universitaires viennent d’être recrutés et s’ajoutent, donc, aux 59.897 enseignants-chercheurs (tous grades confondus) en activité depuis plusieurs années. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a toujours insisté sur l’importance de l’amélioration des qualifications et compétences des enseignants, notamment, les nouvelles recrues. Cela constitue, en fait, «l’une des priorités» de son secteur, et ce à travers le programme national exceptionnel qui a été réactivé, faut-il le rappeler, sur la base de nouvelles règles prenant en compte l’actualisation des sujets de recherche pour répondre aux priorités nationales économiques et technologiques. L’on annonce également, «l'installation d'une commission chargée de la révision de la carte de formation», regroupant un nombre d'enseignants-chercheurs qui travaillent pour l'amélioration du niveau de qualification professionnelle des diplômés et à la consolidation de l'employabilité, et ce, dans le but d'actualiser la carte de formation. Il est à noter, ici, que le secteur a déjà entamé la révision du programme de formation relatif à la spécialité de médecine, dans l’objectif de l'adapter aux exigences des professions et qualifications requises, vu les progrès scientifiques survenus à l'échelle internationale. Il a été procédé, ainsi, à l'actualisation des contenus de la formation pour la première et deuxième année universitaire, en prévision du parachèvement de l'actualisation progressive de l'ensemble des programmes de formation.

Soraya Guemmouri