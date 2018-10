Académie algérienne de la Langue Amazighe : Sélection des compétences

Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du processus de création de l’Académie algérienne de la langue amazighe, les démarches de recrutement de ses membres vont bon train. En effet, au lendemain de la parution du loi organique relative à sa création dans le Journal Officiel, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique chargé de la concrétisation de ce projet a aussitôt saisi l’ensemble des recteurs des universités du pays, dans une première étape portant sur la sélection des compétences devant siéger au sein de cette institution.

Le nombre de ces cadres ne devra pas dépasser la cinquantaine comme cela est stipulé dans la loi organique publiée au début du mois de septembre dans le Journal Officiel.

Le même département ministériel a été par la suite destinataire de plusieurs profils d’enseignants universitaires que les recteurs ont jugé assez qualifiés pour figurer parmi la composante humaine de l’Académie de la langue amazighe.

L’examen de ces profils est actuellement en cours, et la liste de ceux qui seront retenus sera ensuite envoyée à la Présidence de la République. En effet, l’ensemble des membres de l’Académie de tamazight seront nommés par décrets présidentiel comme l’a rappelé, M. El-Hachemi Assad, secrétaire général du Haut commissariat de l’Amazighité (HCA), contacté hier.

Dans ce contexte il est utile de rappeler que la création de l’Académie algérienne de la langue amazighe a été instituée par l’article 4 de la Constitution qui a également élevé tamazight au rang de langue nationale et officielle.

Le même article stipule que l’Académie est placée près du Président de la République, précisant qu’il s’agit d’une institution qui s’appuie «sur les travaux des experts, et, est chargée de réunir les conditions de la promotion de tamazight en vue de concrétiser, à terme, son statut de langue officielle». En vertu de la loi organique relative à sa création, les membres de l’Académie seront choisis parmi les chercheurs, les experts et les compétences avérées, dans les domaines des sciences du langage en rapport avec la langue amazighe et les sciences connexes, jouissant de la nationalité algérienne, et justifiant d’un niveau universitaire. L’Académie a pour mission d’entreprendre des travaux de recherche sur la langue amazighe et de participer au programme national de recherche dans son domaine de compétence. Chargée de recueillir le corpus national de la langue amazighe dans toutes ses variétés linguistiques, d’établir une normalisation de la langue amazighe à tous les niveaux de description et d’analyse, la nouvelle Académie aura aussi à contribuer à la conservation du patrimoine immatériel amazighe, notamment par sa numérisation et encourager toute recherche et traduction en langue amazighe visant à enrichir et préserver le patrimoine lié à la mémoire nationale.

Sur un autre volet, nous apprenons de la part du SG du HCA, le lancement dès le 13 octobre 2018, de la 4e session des cours d’alphabétisation en tamazight pour adultes. «Le coup d’envoi de cette nouvelle session sera donné au niveau de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes d’El Biar, à Alger» informe M. Assad ajoutant que «la même session d’apprentissage de la langue sera engagée simultanément au niveau de 25 wilayas du pays».

Karim Aoudia