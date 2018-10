Education nationale : Les élèves réadmis appelés à rejoindre les bancs de l’école

Les élèves exclus, qui ont reçu hier la décision de leur réadmission au niveau de leur établissement scolaire, sont tenus de rejoindre les classes avant jeudi 18 octobre 2018.

En effet, selon le protocole établi par le ministère de l’Education nationale, et des semaines d’attente, les établissements scolaires ont déjà procédé à l’affichage des listes des élèves ayant été réadmis à poursuivre leur scolarité. Une liste dont une copie a été remise aux parents des élèves concernés.

Il est utile de savoir que cette possibilité d’intégrer les établissements scolaires a été donnée pour certains élèves seulement, et ce, après l’étude de chaque dossier par les conseils des classes extraordinaires qui se sont déroulés pour rappel, au cours de cette semaine au niveau de chaque établissement scolaire pour décider de l’intégration ou non de l’élève exclu.

Notons que le ministère de l’Education nationale avait instruit les chefs des établissements, à l’effet, de faire preuve d’objectivité et de transparence dans le traitement de chaque dossier par le conseil des classes en veillant au respect du principe de l’égalité des chances en tenant compte du fait que la loi interdit l’expulsion d’un élève avant l’âge de 16 ans.

Le ministère insiste sur le fait que le conseil des enseignants est habilité de décider ceux qui ont le droit de redoubler l’année. Il faut savoir que la décision d’octroi d’une seconde chance pour les élèves exclus à réintégrer l’école prise par le ministère de l’Education qui s’attelle à multiplier les mécanismes susceptibles de lutter contre le phénomène de la déperdition scolaire et garantir à chaque enfant le droit à l’éducation. A ce sujet, la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, a fait savoir que son département se penche actuellement pour l’élaboration d’un plan national de lutte contre le phénomène de déperdition scolaire, en associant le Centre national d’enseignement à distance, l’Observatoire national d’éducation et de formation et l’Association nationale d’alphabétisation.

Rappelons que le taux de redoublement en cycle secondaire est de 15%, alors qu’il est de 17% dans le cycle moyen et de 5,8% au cycle primaire.

Par ailleurs, le ministère de l’Éducation nationale vient d’émettre une nouvelle décision définissant les modalités et le fonctionnement d’un conseil de discipline au niveau des établissements scolaires.

Cette décision qui intervient dans le souci d’instaurer l’ordre au sein de l’école, porte essentiellement sur les procédures à suivre par le conseil de discipline, notamment pour ce qui est de l’expulsion définitive de l’élève.

De ce fait, l’expulsion définitive qui constitue la sanction la plus lourde qu’un établissement puisse prendre à l’encontre de l’élève, ne peut être appliquée que dans le cas où l’élève s’avère être l’auteur d’actes jugés répréhensibles, par l’école, telle la violence.

La nouvelle mesure qui a été prise suite à plusieurs rencontres avec les partenaires sociaux, oblige les chefs des établissements scolaires à respecter les règles de procédures avant d’infliger la sanction d’expulsion définitive de l’élève qui a commis un acte de violence à l’encontre d’un enseignant ou d’un camarade, la consommation de drogue à l’école ou atteinte à l’ intégrité physique, psychologique d’un membre du personnel ou d’un autre élève. Aussi, les chefs des établissements ont été instruits, à l’effet, de puiser l’ensemble des démarches réglementaires, avant de procéder à l’application de la décision d’expulsion définitive. Une décision qui doit être prise par le conseil discipline qui sera présidé par le directeur en présence des enseignants. Un rapport détaillé sur les faits doit être rédigé en se référant aux preuves affirmant et témoignant de l’acte commis par l’élève.

Ce dernier a cependant un droit de recours. C’est d’ailleurs tout une série de directives ministérielles qui définit les modalités et le fonctionnement du conseil de discipline aux collèges et aux lycées. D’après la décision n° 73 datant du 12 juillet 2018, les élèves du secondaire ont le droit d’avoir une défense choisie parmi les élèves ou le personnel de l’Education pour l’assister au conseil de discipline.

Selon cette décision, le directeur doit autoriser le père ou le tuteur légal du mis en cause et les membres du conseil de discipline à accéder au dossier avant la réunion du conseil de discipline, où un élève peut être assisté par une défense parmi les élèves ou le personnel de l’éducation.

Kamelia Hadjib