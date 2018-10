ONDA : Lotfi Attar « perçoit ses droits d’arrangeur » de la chanson Ya Zina

L'interprète et compositeur Lotfi Attar perçoit ses «droits d'arrangeur» de la chanson Ya Zina Diri Latay, chanson relevant du domaine public et empruntée pour des spots publicitaires, a indiqué l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (Onda), dans un communiqué publié mardi. L'interprète de Ya Zina, chant féminin populaire à Sidi Bel-Abbès, avait annoncé qu'il allait engager des poursuites judiciaires, pour le «recouvrement de ses droits de compositeur» de cette œuvre musicale. L'Onda affirme encore, dans sa réponse au compositeur Lotfi Attar, que le concepteur du spot publicitaire, diffusé sur des chaînes de télévision algériennes, a «réorchestré uniquement la composition musicale sans les arrangements apportés par le célèbre compositeur à Ya Zina, chanson reprise par le groupe Raïna Raï, en 1983. «La réclamation de redevances sur les spots publicitaires nécessite un traitement sur droit exclusif par rapport au droit moral», note l'Office, qui dit avoir demandé l’«autorisation de tous les ayants droit, y compris le (s) interprète (s) dans le cas où les concepteurs des spots utilisent l'œuvre avec les arrangements» de Lotfi Attar, membre de l'Onda depuis 1994, selon l'office.

Lotfi Attar avait déclaré à l'APS qu'il était le compositeur de «Zina Diri Latay» et réclamait de ce fait l’»accès à ses droits d’arrangements musicaux (qu' il) n'a jamais perçus». Le musicien du célèbre groupe «Raïna Raï» rappelle qu'il avait déposé en 1993 un dossier auprès de l’Office pour revendiquer sa qualité de «compositeur de Ya Zina», une chanson dont les paroles, reconnaît-il lui-même, appartiennent au domaine public.