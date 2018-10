Les 17 et 18 octobre à Mostaganem : Colloque international de la presse sportive

La 4e édition du colloque international de la presse sportive, dédiée au thème «Les technologies modernes pour développer le sport et le journalisme», sera organisée, les 17 et 18 octobre, à Mostaganem. Le président de l’Association de la presse sportive de la wilaya de Mostaganem, Skander Sidi Mohamed, a indiqué que cette rencontre, à laquelle sont conviés des experts, universitaires et professionnels d’Algérie, de France et d'Égypte, constituera une occasion pour mettre en exergue l’importance des technologies modernes dans le développement de la pratique sportive et du métier de journaliste. La rencontre regroupera des entraîneurs, des techniciens, des sportifs et des journalistes, et fera office d'une action de formation pour vulgariser l’utilisation des techniques nouvelles dans l'exercice de la presse sportive. Le programme de la rencontre comporte des conférences et des ateliers abordant le rôle des technologies nouvelles dans le développement du sport et l'évaluation de la performance des sportifs, entre autres. En marge, deux matchs de football opposeront l’équipe de la presse sportive de la wilaya de Mostaganem à celles des vétérans de l’équipe nationale et l’équipe de l’Organisation nationale des journalistes sportifs à la sélection des vétérans de la wilaya de Mostaganem. Le 4e colloque international de la presse sportive est parrainé par le ministère de la Communication, en collaboration avec l’association de la presse sportive de la wilaya de Mostaganem et l’Organisation nationale des journalistes sportifs, à l’occasion de la Journée nationale de la presse, célébrée le 22 octobre.