Mme Eddalia reçoit une délégation du parlement de la Province de Gauteng de l’Afrique du Sud

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a reçu, hier en audience, la délégation du parlement de la Province de Gauteng de l’Afrique du Sud, conduite par Thuliswa Nkabinde, présidente de la commission du développement social. Lors de cette audience, Mme Eddalia et Mme Nkabinde ont passé en revue les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays jugées «historiques et excellentes». Les deux parties ont évoqué les aspects liés à la prise en charge des catégories sociales vulnérables dans les deux pays, tout en constatant «la similitude des difficultés et des défis à relever en la matière». Les membres de la délégation ont «apprécié» la qualité de la prise en charge résidentielle, et ce lors de la visite effectuée au niveau de certains établissements spécialisés relevant du secteur. Les deux parties ont exprimé leur volonté à renforcer davantage les relations bilatérales, notamment dans le domaine du développement social, à travers l’échange des expériences.