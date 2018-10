Salon national du livre à Skikda : plus de 6.000 ouvrages exposés

Plus de 6.000 ouvrages sont exposés au Salon national du livre, qui s’est ouvert hier au centre culturel Aïssat-Idir de la ville de Skikda, a-t-on appris auprès des organisateurs. Organisé à l’initiative de la direction locale de la culture, ce Salon, qui devra se poursuivre jusqu’au 25 octobre, vise, selon les organisateurs, à promouvoir la lecture au sein de la société et donner l’opportunité aux étudiants et aux enseignants de faire l’acquisition d’ouvrages scientifiques, techniques ou littéraires. L’ouverture de cette manifestation a été marquée par une forte affluence du public, notamment des étudiants et des élèves des trois cycles qui n’ont pas manqué d’afficher leur satisfaction devant le large éventail de livres répondant à leurs besoins. Il est à noter que 8 exposants, venus des wilayas d’Alger, Boumerdès, Sétif, Batna et Skikda, prennent part à ce Salon.