La Marine marocaine ouvre le feu sur une embarcation de migrants

La Marine royale marocaine a ouvert le feu sur une embarcation transportant des migrants marocains, lors d'une opération d'interception au large de Larache (ouest), faisant un blessé par balle, a indiqué mercredi une source militaire à Rabat. "L'embarcation à moteur qui transportait 58 migrants dissimulés sous une bâche a effectué une manœuvre qualifiée d'"hostile" par cette source militaire, ce qui a poussé le bateau garde-côte à tirer sur ordre de son commandant. Un des migrants a été blessé lors de cette opération d'interception menée dans la nuit de mardi à mercredi sur la côte Atlantique, au sud du détroit de Gibraltar. Plus de 43.000 migrants ont gagné l'Espagne depuis le début de l'année, dont plus de 38.000 par voie maritime, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Le 25 septembre, une opération de la marine royale contre une embarcation rapide "Go-Fast" en Méditerranée, a coûté la vie à une jeune Marocaine et fait trois blessés. Les autorités avaient justifié les tirs en invoquant aussi les "man£uvres hostiles" du navire et en soulignant que les migrants étaient dissimulés sous des bâches. De plus en plus de Marocains tentent de quitter clandestinement leur pays pour gagner l'Europe, par voie maritime pour fuir la pauvreté, le manque d'emploi et la situation sociale détériorée du royaume. Début octobre, une ONG pour les droits des migrants a accusé le Maroc d'avoir laissé volontairement des migrants à bord d'une embarcation se noyer au large du Maroc, dénonçant la passivité et l'inaction de Rabat. L'association d’aide aux migrants Caminando Fronteras avait auparavant évoqué sur les réseaux sociaux un bilan de 34 morts dont deux enfants. Mme Helena Maleno, membre espagnole de cette ONG et militante des droits des migrants, installée au Maroc, avait écrit mardi sur Twitter : "Tragédie, 34 morts, dont un bébé, d’une embarcation de fortune avec 60 personnes à bord qui sombrait face au Maroc". Cette militante, a assuré que les migrants avaient demandé de l’aide pendant "vingt-quatre heures" d'abord aux autorités espagnoles puis aux autorités marocaines puisqu'ils étaient encore sur les eaux marocaines. Les autorités marocaines ont annoncé avoir repêché les corps de plusieurs migrants noyés, sans toutefois préciser les circonstances du drame. Mais pour des ONG le bilan de la tragédie est plus lourd, reprochant à Rabat de "cacher la vérité".