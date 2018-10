« Journées Algérie » en France : Les produits agricoles à l’honneur

Les produits agricoles algériens sont à l'honneur dans la ville de Bordeaux, à l'occasion des «Journées Algérie», organisées dans cette ville française du 10 au 13 octobre, a indiqué hier le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, dans un communiqué. Organisée au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde, la manifestation intervient dans le cadre d'un partenariat entre le consulat d'Algérie à Bordeaux, la région Nouvelle-Aquitaine, la mairie de Bordeaux et la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Aquitaine. À l'occasion de cet événement, le Groupe d'entreprises publiques algériennes de valorisation des produits agricoles (GVAPRO) présentera plusieurs produits agricoles algériens.

Dans le cadre de la mise en valeur de la qualité et de la diversité des produits agricoles nationaux, des produits du terroir seront présentés pendant la manifestation, tels que des produits oléicoles, des dattes, des figues sèches, ainsi que d'autres fruits et légumes et leurs dérivés, précise la même source.

Par ailleurs, une exposition et une exposition-vente de produits nationaux ponctuera les «Journées Algérie», avec pour objectif de «mettre en lumière le potentiel économique algérien et promouvoir les investissements, notamment dans le secteur de l'agriculture et l'agro-alimentaire», a fait savoir le ministère.

En marge de cet événement, le «GVAPRO» prendra part à une rencontre économique sur le thème «Algérie-France : Opportunités d'investissements et de partenariats», indique le communiqué. Pour rappel, le Groupe «GVAPRO» est issu de la restructuration des capitaux marchands de l'État. Il dispose de 6 entreprises publiques économiques et de 74 fermes agricoles à travers le pays.