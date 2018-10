Ligue 1-Mobilis (Suite de la 10e journée), CRB 0 - USMA 1 : Temps durs pour le Chabab

Lanterne rouge du championnat, le Chabab de Belouizdad continue de manger son pain noir. Tenu par l’obligation de résultat, il s’est encore une fois montré incapable de gagner à domicile.

Défaits de nouveau sur leur terrain par l’USM Alger, sur un but signé par Yaya (37’), les poulains de Amrouche voient leur situation se compliquer davantage cette saison. Les Usmistes, pour leur part, sont bien partis pour jouer la carte du titre. Grâce à cette autre victoire, ils maintiennent le cap en championnat et restent à l’affût de la JS Kabylie, leader actuel du championnat, qu’ils talonnent de près. Soutenus par leur nombreux et fidèle public, Selmi et ses camarades ont tout essayé pour venir à bout de la formation usmiste. Mais ils ont buté sur un adversaire coriace, bien organisé et qui a joué lui aussi pour gagner. Les Balegh, Djerrar, Sidibé, Nessakh et autres ont tout tenté. Seulement, la réussite leur a grandement fait défaut. A leur grand dam et à celui de leurs supporters qui les soutiennent à fond dans ces moments difficiles. L’USMA leur a, il faut bien le dire, compliqué la tâche sur le terrain. Koudri, Chafai, Benyahia and Co ont intelligemment géré la partie. Ils ont su absorber la fougue du Chabab et mettre en échec leurs nombreuses tentatives. Il faut bien avouer que l’équipe locale a manqué de réalisme. L’absence d’un attaquant finisseur, digne de ce nom, se fait cruellement ressentir au niveau du compartiment offensif bélouizdadi. La rencontre a été dans l’ensemble équilibrée, avec deux équipes portées vers l’offensive. Mais la victoire a finalement souri à l’USMA. En effet, suite à une balle transmise impeccablement par Cherifi, Yaya, à l’affût, réussit à la catapulter de la tête au fond des filets de l’importuné Meziane, irréprochable sur le but (37’). Malgré le déploiement d’efforts soutenus par les Belouizdadis, leurs efforts ne seront finalement pas récompensés. Au vu de la physionomie de la rencontre, un résultat nul aurait été plus équitable par rapport au CRB, même si, il faut bien le dire, l’USMA n’a pas volé la victoire qu’elle a réalisée sur le terrain. Avec seulement trois maigres points récoltés après dix journées du championnat, en prenant en considération la défalcation de six points infligée à l’équipe de Laâqiba. Durs, durs sont les temps pour le Chabab qui, sauf remontée spectaculaire au classement, se dirige d’ores et déjà droit vers la Ligue 2. Les Belouizdadis quant à eux ne sont pas près de lâcher prise et ont juré de se battre jusqu’au bout pour tenter de sauver le ‘‘Grand Chabab’’ de la relégation. Il reste encore vingt journées de championnat et tout reste possible, malgré la difficulté de la mission de Herida et ses coéquipiers. Quant à l’USMA, il faut compter avec elle pour la carte du titre, et elle a grandement les moyens de terminer la saison en apothéose, si elle persévère dans ce sens.

Mohamed-Amine Azzouz