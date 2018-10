Algérie Poste - CAARAMA : Bénéficier de formules d’assurances voyages

CAARAMA assurance lance une offre permettant à tout détenteur de la carte Edahabia d’Algérie Poste, d’accéder à son portail d’assurance en ligne et de bénéficier du large éventail de formules d’assurances voyages « Moussafer » à savoir, Classic, classic + Turquie, Tunisie ainsi que des tarifs adaptés à tous les besoins.

Un communiqué de la compagnie annonce que le lancement officiel du paiement en ligne via la carte a eu lieu à l’occasion de la journée mondiale de la Poste, célébrée à Oum El Bouaghi, pour présenter sa plateforme de souscription, de paiement et de gestion en ligne accessible aux 18 millions de clients d’Algérie Poste, laquelle plateforme est déjà opérationnelle depuis le début du mois.

L’évolution du chiffre d’affaires de la compagnie a plus que doublé en 6 ans, passant de 930 millions à plus de 2 milliards de dinars, ainsi qu’un réseau qui a augmenté de 105 à 244 agences. Première compagnie publique à mettre à la disposition de sa clientèle une véritable agence virtuelle, offrant les mêmes services qu’une agence classique avec un processus complètement digitalisé, accessible 24h/24, 7j/7 via son portail de d’assurance en ligne (moussafer.caarama.dz).

Avec la commercialisation du produit « Moussafer » Assurance Voyage à l’Etranger à travers ce portail, l’internaute peut non seulement souscrire et payer son assurance voyage en ligne via sa carte CIB depuis chez lui, mais surtout, il peut gérer ses contrats en modifiant la durée de son séjour, sa destination, et même de se faire rembourser de manière totalement automatisée. Cette plateforme a connu un taux de croissance de plus de 66% depuis sa création.