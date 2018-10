Assurance des agriculteurs : Une assistance médicale à domicile

Une convention tripartite pour le lancement du nouveau produit «Sahtek Fi Darek» a été signée, hier, entre la Caisse nationale de mutualité agricole, sa filiale le Mutualiste, et la société Magh Assistance.

La cérémonie s’est déroulée, à Alger, en présence de Cherif Benhabiles, PDG de la CNMA et M. Sid Ahmed Hamoud, PDG de Magh Assistance. S’exprimant à l’occasion, M. Benhabiles a qualifié cette convention de «particulier dans la vie de la mutualité». Il dira dans ce sens qu’à travers ce nouveau produit la CNMA confirme, encore une fois, son engagement à accompagner davantage les familles rurales, leur permettant de bénéficier d’un nombre important de prestations d’ordre médical au niveau de leur domicile ou sur leur site d’activité. Plusieurs formules, selon lui, vont être proposées dans ce contrat, mais le plus important réside dans la prise en charge rapide et efficace dans les coins isolés en Algérie. Le PDG de la CNMA n’a pas manqué de préciser que «par un simple appel, une équipe sera immédiatement dégagée pour être sur place pour bénéficier des premiers soins», avant d’ajouter que «ce produit lancé conjointement avec notre partenaire va, sans nul doute, apporter des solutions économiques et sociales et le bien-être». Il a souligné que «les orientations des pouvoirs publics vont dans le sens où le citoyen algérien doit bénéficier de conditions minimums où il pourra travailler et évoluer». Ceci dit, «ce nouveau produit constitue une solution qui correspond à la conjoncture actuelle». Mettant à profit cette occasion, il a insisté sur le fait que les opérateurs activant dans le secteur de l’agriculture doivent travailler dans des actions concrètes afin d’assurer la sécurité alimentaire. A une question relative au prix de l’achat du produit, il a fait savoir qu’il sera commercialisé à un tarif symbolique qui ne dépassera pas les 1.500 DA par mois. S’agissant par ailleurs, de nombre d’agriculteurs assurés et qui sont touchés par les dernières intempéries il a indiqué qu’«il est très faible», tout en rappelant que plusieurs rencontres de sensibilisation ont été déjà organisées afin de sensibiliser les agriculteurs sur l’importance de l’assurance, surtout contre les cataclysmes naturels. Chiffres à l’appui, M. Benhabiles a souligné qu’en 2017 le CNMA a remboursé près de 700 milliards de centimes et en 2018 le remboursement à atteint les 320 milliards de centimes. Quant à la durée de remboursement, il a indiqué qu’elle ne dépasse pas les 15 jours. De son côté, le DG de Magh assistance M. Boudraa, il a exprimé sa pleine satisfaction quant à la signature de cette convention, indiquant que ce partenariat, constitue une opportunité idoine, pour prodiguer une assistance médicale, à domicile aux adhérents de la CNMA (agricultures, éleveurs, etc.) Il a précisé qu’à travers ce produit ils vont, sans doute, combler davantage le déficit en couverture sanitaire avec une qualité particulière : «Ce n’est plus aux demandeurs de soins d’aller vers les institutions de soins, mais c’est à nous d’aller vers eux», a-t-il dit.

A travers ce partenariat, selon lui, énormément d’emplois vont être créés. Pour sa part le pdg de Magh Assistance, Sid Ahmed Hamoud, a fait savoir qu’à partir du mois prochain ils allaient déployer plus de 540 ambulances et leur objectif est d’atteindre les 7.000 véhicules.

Makhlouf Ait Ziane