Sétif : La police s’investit à l’école

Soucieux de protéger les enfants d’une manière générale et les élèves en particulier de tous les fléaux et les dangers qui les menacent, les services de sûreté de la wilaya de Sétif, qui ont constamment veillé à la prise en charge de cette préoccupation par la mise en œuvre de différents mécanismes, viennent de lancer une vaste campagne de sensibilisation à l’endroit des enfants scolarisés au niveau des trois cycles d’enseignement.

Agissant suite aux orientations et instructions de la direction générale et du programme annuel mis en place par cette institution pour la réalisation constante d’objectifs aussi importants que celui d’être toujours plus proche du citoyen, les services de police de sûreté de la wilaya de Sétif viennent en effet de s’investir dans un large programme qui tend à consolider toutes les actions qui ont été mises en œuvre pour donner d’excellents résultats, à l’instar de celle du policier référent pour ne citer que cet exemple frappant et sensibiliser les élèves et les mettre à l’abri de tous les dangers qui guettent au quotidien cette population fragile et vulnérable.

Le programme en question, comme en fait état un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya, a trait à l’organisation tous les mardis après-midi au niveau de tous les établissements scolaires implantés au niveau du chef-lieu de wilaya et des daïras relevant de la compétence territoriale de ce corps de sécurité, de cours de sensibilisation à l’endroit des élèves.

Le programme dispensé par des cadres de la sûreté de wilaya porte sur des sujets d’actualité notamment, précise le communiqué, «les dangers de la consommation de la drogue» et «l’utilisation abusive de l’internet» qui concerneront notamment les élèves des cycles de l’enseignement moyen et secondaire ainsi que des cours qui seront donnés aux élèves du cycle primaire et qui portent sur «les mauvais comportements des élèves en milieu scolaire» et «la sécurité routière».

Ce programme, préalablement établi avec la direction de wilaya de l’éducation, se propose en premier lieu de développer une plus vaste culture de la sécurité routière chez ces enfants et partant, les protéger de tous les fléaux et dangers qui les guettent.

Une action forte dont l’importance n’échappe à personne et qui appelle de ce fait toutes les composantes de la société à l’impliquer dans la protection de cette frange vulnérable et dénoncer tout acte malveillant à travers les numéros verts 15.48 et 104.

F. Zoghbi