Oran : Premières journées internationales de médecine interne

Les premières journées internationales de médecine interne du CHU Oran se tiendront le 12 et 13 du mois en cours à l’hôtel Eden Phoenix. L’ordre du jour de cette manifestation scientifique tente de répondre à un nombre de questions en rapport avec l’actualité des recherches réalisées dans le domaine, a-t-on appris. Selon les organisateurs, la médecine interne dans notre pays doit répondre à deux principaux impératifs. «Le premier étant la prise en charge des maladies qui posent un problème de santé publique comme l’hypertension artérielle, le diabète, l’asthme, les accidents vasculaires cérébrales (AVC). Le second est celui de la prise en charge des maladies systémiques et les maladies orphelines». Ainsi et dans le cadre de la formation médicale continue, le service de médecine Interne CHUO et l’association des amis de la médecine interne CHU Oran (AAMICO) organisent ces premières journées. L’évènement se veut un rendez-vous annuel qui va réunir des référents de la médecine interne au niveau national et verra la participation de référents internationaux. Plusieurs thèmes seront abordés, entre autres, le diabète sucré, la maladie lupique et les maladies orphelines. Au programme de ces journées, une vingtaine de communications orales et 61 affichées. Il est attendu, par ailleurs, la participation de 300 à 400 médecins et de nombreux organismes représentant l’industrie pharmaceutique et plus de 22 laboratoires.

A. Saher