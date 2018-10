Intoxication à Boutheldja (El-Tarf) : Les analyses révèlent une eau de « bonne qualité »

Les analyses physico-chimiques et bactériologiques de l’eau potable alimentant la commune de Boutheldja, effectuées suite à l’intoxication dimanche dernier de 31 personnes, ont révélé que l’eau est de "bonne qualité", a indiqué, mardi, la directrice de l’Algérienne des eaux (ADE) de la wilaya d’El Tarf, Fouzia Ali Guechi.

Selon Mme Guechi, les analyses des échantillons d’eau prélevés au niveau de la bâche principale confirment que l’eau est de "bonne qualité" et que "le taux de chlore au niveau du dernier abonné le plus éloigné répondait aux normes requis (0,1 MG/L)", a-t-elle affirmé.

Tout en signalant que le rétablissement de l’approvisionnement en eau potable de la ville de Boutheldja a eu lieu, hier (lundi), la même source a précisé que d’autres analyses sont effectuées conjointement avec les services de la santé, conformément aux décisions prises par la commission de lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH) de la daïra de Boutheldja.

Pour rappel, pas moins de 31 personnes résidant dans la commune de Boutheldja, qui compte plus de 19.500 habitants, avaient été victimes, dimanche dernier, d'une intoxication.

Agés entre 5 et 46 ans, les malades qui avaient été admis au service des urgences de la ville de Boutheldja et celui du chef-lieu de wilaya ont tous quitté l’hôpital au cours de la même journée.

Une enquête épidémiologique avait été ouverte pour déterminer l’origine de cette intoxication qui a touché des citoyens résidant dans plusieurs cités, à l’image de Ouled Annen, Zerad Hocine, Charef, Oum Aghareb, Boutheldja centre et Amor Nouar.