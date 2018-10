Clôture du Festival de poésie féminine de Constantine : Une mosaïque de musique et de poésie

Le rideau est tombé, mardi dernier, au théâtre régional Mohamed-Tahar Fergani de Constantine, sur la 10e édition du festival culturel national de poésie féminine avec une mosaïque de musique et de poésie appréciée par le public. Sous l’impulsion de Abdelkrim Khomri, l’orchestre de l’annexe de Constantine de l’institut régional de musique a admirablement interprété divers genres musicaux nationaux sur différents rythmes à travers un spectacle intitulé «l’Algérie terre de paix». Des récitals poétiques ont été donnés par huit poétesses nationales et arabes dont la Jordanienne Rawane Hadib et la Tunisienne Ayari Bedjemal, qui ont vanté la cité du Vieux Rocher, sa magie et ses ponts, et ont été honorées par le commissariat du festival. Ouverte, samedi passé, cette 10e édition du festival national de poésie féminine a été marquée par l’hommage rendu au défunt musicien Mohamed Boulifa (1955/2012) à l’occasion du 6e anniversaire de sa mort. Des conférences, des concerts, des pièces de théâtre et des sorties aux sites touristiques de Constantine étaient également au menu de cette édition.