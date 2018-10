« Théâtre de proximité le week-end » : Une manifestation dédiée aux jeunes

L’association culturelle "El Amel" d’Oran compte organiser, en novembre prochain, la manifestation "théâtre de proximité le week-end" destinée aux jeunes et enfants, a-t-on appris mardi de son président. Cette activité est prévue l’après-midi de chaque jeudi, vendredi et samedi au "Petit théâtre" relevant de l'association pour attirer les amateurs du 4e art et animer le mouvement culture à Oran, l’a indiqué Mohamed Mihoubi. Elle se tiendra sous forme de séances, la première sera dédiée aux représentations théâtrales sur écran dont 30 œuvres pour adultes et 10 pour enfants produites par l’association culturelle "El Amel", a fait savoir le dramaturge Mihoubi. La deuxième séance sera consacrée à des conférences animées par des universitaires traitant, entre autres, du théâtre algérien à travers l'histoire, du rôle des troupes de théâtre amateur dans l'animation du 4e art en Algérie, suivies de débats avec les jeunes. L’activité de proximité prévue à cette manifestation à longueur d'une année sera consacrée aux lectures dramatiques des nouvelles oeuvres écrites par des professionnels et l'ouverture du champ devant les jeunes plumes pour faire valoir leurs talents artistiques.