Tlemcen : 6es journées du court métrage début décembre

La sixième édition des journées de Tlemcen du court métrage est prévue les 5 et 6 décembre prochain, a-t-on appris mardi des organisateurs. Cette édition, organisée par le palais de la culture "Abdelkrim Dali" en collaboration avec le cinéclub de cet établissement culturel, verra la participation de cinéphiles des wilayas de Tlemcen, Alger, Sétif, Adrar et Tindouf, selon la conseillère culturelle du palais de la culture, Emtir Hassania. Cette manifestation placée sous le slogan "Cinéma algérien, réalité et perspective" prévoit la projection de courts métrage de moins de 30 minutes traitant de divers sujets. Les œuvres seront supervisées par un jury composé de spécialistes en audiovisuel, qui prendront en considération les techniques de cadrage et de montage, entre autres et des prix sont réservés aux trois premiers lauréats, a-t-on indiqué. La cérémonie d’ouverture sera marquée par la projection du long métrage «Saint Augustin» du réalisateur Chawki Madjri et l'animation d'une conférence sur le cinéma algérien animée par le spécialiste en audiovisuel de l’université de Sidi Bel-Abbès, Zine Mohamed, ainsi qu’un atelier au profit des participants sur le montage de vidéos par l’universitaire d’Oran, Iliès Boukhamoucha. Cette édition vise à mettre en valeur les talents de cinéphiles les encourageant à la créativité en techniques d’audiovisuel, a-t-on souligné.