Etats-unis - Onu : Démission surprise de l’ambassadrice américaine à l’ONU

L'ambassadrice des Etats-Unis aux Nations unies, Nikki Haley, la femme la plus en vue du gouvernement de Donald Trump, a annoncé mardi sa démission, à la surprise générale, tout en réaffirmant sa loyauté au président américain. "Elle m'a dit il y a environ six mois qu'elle souhaitait prendre une pause", a justifié le président républicain, louant le "travail fantastique" de son "amie", présente à ses côtés, tout sourire, dans le Bureau ovale. "Elle a été très spéciale pour moi", a-t-il insisté, soucieux de minimiser le choc politique créé par le départ de cette personnalité populaire, à moins d'un mois de législatives délicates pour son camp, notamment au moment où les électrices semblent se détourner de plus en plus des candidats républicains. M. Trump a précisé que la démission

serait effective "à la fin de l'année" et qu'il dévoilerait le nom d'un successeur "d'ici deux ou trois semaines". En se rendant en début de soirée dans l'Iowa pour une réunion publique, il a indiqué à la presse avoir présélectionné cinq personnes pour remplacer Nikki Haley, et a confirmé que Dina Powell, ancienne responsable du Conseil de sécurité nationale,

faisait partie des candidats.

R. I.