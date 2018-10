Arrestation de 378 Palestiniens, dont 52 enfants, par l’occupation israélienne au mois de septembre

Au total, 378 Palestiniens de différentes régions des territoires palestiniens occupés ont été arrêtés par les forces de l'occupation israélienne durant le mois de septembre écoulé, dont 52 enfants et 10 femmes, selon un rapport mensuel des institutions des prisonniers palestiniens et des droits de l’homme. Le Club des prisonniers palestiniens, l’institution de soutien aux prisonniers et des droits de l’Homme "Addameer" ainsi que la Commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers, ont publié un rapport commun, repris mardi par l'agence de presse palestinienne Wafa. Ainsi, le nombre de détenus palestiniens au niveau des prisons israéliennes, a atteints les 6000, jusqu'au 31septembre dernier, dont 52 femmes, environ 200 enfants, et 430 détenus administratifs, selon le rapport. Depuis le début 2018, les instituions des prisonniers ont constaté la mort de deux jeunes Palestiniens lors de leur arrestation. Il s'agit de Yassin Al-Saradih d'Ariha, et Mohammad Al-Rimawi de Ramallah. Un précédent rapport mensuel des mêmes institutions, établis au 31 août dernier, faisait état de 484 Palestiniens arrêtés par les forces de l'occupation israélienne, dont 62 enfants et 18 femmes.