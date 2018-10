JSK 3 - DRBT 2 : Les Canaris prennent le large

Tenue en échec par l’OM (1-1) à domicile lors de la journée précédente, la JSK a renoué avec le victoire à l’occasion de la réception du DRBT (3-2). Difficilement mais ils ont réussi à consolider leur place de leader (22 points).

Les Canaris, avec une équipe légèrement remaniée (quatre titulaires sur le banc à l’occasion), ont signé une victoire certes difficile mais précieuse ce mardi face au DRBT (3-2). Il est vrai que les locaux ont montré quelques signes de fragilité dans la défense, mais il n’en demeure pas moins que l’efficacité offensive leur a permis d’engranger trois nouveaux points importants.

Franck Dumas a tenu à relativiser à la fin du match, expliquant que la JSK « ne court pas derrière la première place, mais derrière un projet», rappelant encore une fois que l’équipe «vise le maintien».

Un discours apparemment destiné à la consommation lorsqu’on sait que dans les coulisses, le technicien français insiste beaucoup auprès de ses joueurs pour conserver la dynamique des succès, allant jusqu’à leur tracer le titre de champion comme objectif.

Néanmoins, les changements opérés par le technicien à l’occasion de la réception du DRBT témoignent aussi que la JSK aborde ses matches avec un certain confort. Celui de l’équipe qui joue d’abord pour le plaisir, éloignée de la pression de l’obligation du résultat.

Néanmoins, les prestations des uns et des autres devraient avoir conforté Dumas dans ses convictions. Ainsi, on ne devrait pas revoir la paire Slama-Tizi Bouali dans l’axe, les deux joueurs ont montré beaucoup de signes de flottement durant ce match. Benaldji, laissé au repos devrait, lui aussi, vite retrouver sa place de titulaire dès le prochain match face au MCO. Au repos forcé après cette rencontre, les Canaris devraient se contenter d’une préparation ordinaire en prévision du match du MCO. Autrement dit, il n’y aura pas de match amical au menu la semaine prochaine.

En conférence de presse, Franck Dumas a déclaré que l’objectif à Oran est de rester invaincus.

Amar B.