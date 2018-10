Pétanque : Coupe du monde (Chine) : Skander Beltaïf, déterminé à honorer l’Algérie

Le champion algérien de pétanque Skander Beltaïf, issu de la wilaya de Souk Ahras, a exprimé sa détermination à honorer le drapeau national lors de la coupe du monde qui se tiendra en Chine du 21 au 30 octobre en cours. S’exprimant en marge d’une séance d’entraînement au boulodrome Max-Marchand du centre-ville de Souk Ahras, le jeune athlète a indiqué, à l’APS, qu’il est résolu à décrocher le titre de champion du monde de pétanque qui lui avait échappé de peu lors de la précédente édition organisée au Maroc. Le vice-champion du monde, qui s’était imposé face à ses adversaires français et croates, a souligné que "ces succès sont aussi le fruit des efforts du président du club de pétanque de Souk Ahras, Kamel Boutouba, en matière de soutien financier et de fourniture d’équipements sportifs". "J’ai effectué des entraînements dures et intenses avec le sélectionneur national de pétanque, Ali Cherif Bouharrak, qui a supervisé mes séances à Aïn Defla, Ksar El Boukhari (Médéa) et Kouba (Alger)", a fait savoir Beltaïf, assurant que "cette période de préparation a été menée avec une grande concentration et rigueur afin d’atteindre l’objectif fixé". Et d’ajouter : "Au cours de mes entrainements, je me concentre sur les exercices de tir et de pointe qui constituent les facteurs essentiels de la distinction de l'athlète lors des compétitions". En plus du champion Skander Beltaïf, l’Algérie sera représentée en coupe du monde 2018 de pétanque en Chine par Amine Mokdad (Oran) et Mohamed Chaachouaa (Tissemsilt), a-t-on noté. Skander Beltaïf, qui poursuit actuellement ses études en gestion et comptabilité, a rappelé qu’il avait entamé son parcours sportif en 2008. Après trois ans, il remporte plusieurs titres avant de décrocher, en 2012, la coupe d’Algérie qui lui a valu une place au sein de l’équipe nationale de boules. Le champion algérien Beltaïf a défendu les couleurs nationales dans plusieurs éditions de coupe du monde, entre autres, en France (en 2013 et 2016) et en Italie (en 2014).