CIO : Neuf nouveaux membres élus, dont une Afghane de 24 ans

Neuf nouveaux membres ont été élus au Comité international olympique (CIO) dont une Afghane de 24 ans, Samira Asghari, mardi lors d'une session du CIO à Buenos Aires (Argentine), en marge des jeux olympiques de la jeunesse (JOJ-2018). Samira Asghari est une jeune femme "qui fait un travail fantastique pour promouvoir le sport pour les femmes en Afghanistan et l'on sait très bien que ceci n'est pas facile dans ce pays pour de nombreuses raisons", a souligné Thomas Bach, président du CIO. Ancienne joueuse de l'équipe nationale de basket-ball, active au sein du Comité olympique national afghan et membre du Conseil olympique asiatique, Samira Asghari, devient ainsi l'un des plus jeunes membres de l'histoire du CIO. Elle est également membre depuis 2004 de la Commission de l'entourage des athlètes du CIO, une structure qui traite des questions concernant la relation entre les athlètes et leurs parents, entraîneurs, managers, officiels ou sponsors. "Je travaille pour l'avenir de tous les athlètes dans le monde, surtout ceux qui en ont le plus besoin comme en Afghanistan", a-t-elle expliqué devant la presse. Les deux autres femmes élues mardi sont Daina Gudzineviciute, présidente du Comité olympique de Lituanie et Felicite Rwemarika, première vice-présidente du Comité olympique du Rwanda. Parmi les nouveaux membres figurent également le Prince Jygyel Ugyen Wangchuck, président du Comité olympique du Bhoutan, 34 ans, ainsi que le Japonais Morinari Watanabe, président de la Fédération internationale de gymnastique (FIG) et le Brésilien Andrew Parsons, à la tête du Comité international paralympique (IPC). L'Italien Giovanni Malago, président de son Comité national olympique, rejoint aussi le CIO alors que l'Italie a présenté une candidature aux Jeux olympiques d'hiver 2026 sous la forme d'un duo Milan/Cortina d'Ampezzo. Les deux autres hommes sont Camilo Perez Lopez Moreira, patron du Comité olympique du Paraguay, et William Frederick Blick, président du Comité olympique d'Ouganda.