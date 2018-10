Basket-ball , Tournoi « Houssam Eddine el-Hariri » : Le GS Pétroliers participera à la 28e édition à Beyrouth

Le club de basket-ball algérien GS Pétroliers prendra part à la 28e édition du tournoi Houssam Eddine el Hariri, prévu du 15 au 22 octobre à Beyrouth (Liban), a confirmé, mardi, l'entraîneur des champions d'Algérie, Sofiane Boulahya. "Ce tournoi qui enregistre à chaque édition la participation des meilleures équipes arabes va nous permettre de tester les nouvelles recrues dans un contexte officiel. Nous avons fait face au départ de plusieurs cadres de l'équipe durant l'inter-saison, ce tournoi sera donc une bonne occasion pour jauger ce nouveau groupe de joueurs", a déclaré Boulahya à l'APS. Après le départ de Mohamed Harrat et Touhami Ghazoul pour une expérience dans les pays du Golf, auxquels s'ajoute le départ en retraite de Hocine Gaham et Mounir Benzegala, le GS Pétroliers a recruté quatre internationaux : Merouane Bourkaib (meneur - WO Boufarik), Mounir Belkacemi (ailier - IR Bordj Bou Arréridj), Oussama Aggoune (pivot - CRB Dar Beida), et Zaki Guermat (meneur - NA Hussein Dey) qui viennent renforcer les rangs des champions d'Algérie. "Cette saison nous avons un réel problème dans le secteur intérieur, ou nous manquons de joueurs de grandes tailles, ce tournoi nous permettra aussi de tester des nouveaux schémas de jeu qui conviennent à l'équipe", a ajouté le coach des Pétroliers. Outre le GSP, sept autres équipes ont confirmé leur participation à la 28e édition du tournoi el Harriri, à savoir, Al Ahly du Caire (Egypte), Homenetmen et Nadi Erriadhi (Liban), l'AS Salé (Maroc), l'ES Sahel, l'ES Rades et lÆUS Monastir (Tunisie) et Al Ahly Benghazi (Libye). Les basketteurs du GSP rallieront la capitale libanaise samedi, après le déroulement de la 1ere journée du Championnat d'Algérie, Division Nationale 1 messieurs, prévue vendredi.