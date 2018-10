FAF : Zetchi misera sur « les compétences exerçant dans les paliers inférieurs »

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, a appelé à Oran à valoriser les compétences existantes dans les petits clubs de wilayas pour donner un autre souffle au sport roi dans le pays. Zetchi s’exprimait au cours d’une cérémonie organisée en l’honneur des clubs de l’Oranie qui s’étaient distingués au niveau des divisions inférieures lors de la saison passée. L’occasion fut propice aussi pour le patron de la FAF pour revenir encore une fois sur la récente démission du directeur technique national, Rabah Saâdane. "Dorénavant, nous devons choisir l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. Le temps des décisions prises au hasard est révolu", a-t-il affirmé. "Nous devons désormais compter sur les compétences et les personnes qualifiées dans le domaine de la formation", a insisté Zetchi. Saâdane avait été désigné à la tête de la DTN en octobre 2017 en remplacement de Fodhil Tikanouine, qui avait lui-même jeté l’éponge. Il a démissionné de son poste après avoir été privé d’assister à un séminaire de la Fédération internationale de football à Londres, faute de visa. Le président de la FAF a rendu hommage, au passage, à tous ceux qui sont en permanence avec les jeunes joueurs qui sont toujours là pour jouer le rôle du père et de la mère. "Nous serons toujours derrière les gens qui travaillent, qui sont au service de football", s’est-il engagé. Il a évoqué, en outre, la double confrontation qui attend la sélection algérienne face au Bénin, les 12 et 16 en cours dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2019 au Cameroun, affichant son optimisme quant aux capacités des Verts de renouer avec la victoire et consolider par là même leurs chances de se qualifier au rendez-vous camerounais. Il a également rassuré que la démission de Saâdane et tout le bruit qui s’en est suivi n’a guère affecté l’entraîneur national, Djamel Belmadi, qui a été cité par le désormais ex-DTN pour avoir emmené avec lui à Londres l’entraîneur des gardiens des Verts, Aziz Bouras. "Idem pour la sélection nationale d’une manière générale", a conclu le patron de la FAF.