Accès des jeunes aux zones d’activités à Biskra : Un modèle de soutien et de suivi

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a affirmé, hier au second jour de sa visite à Biskra, que l’accès des jeunes au foncier dans les zones d’activités pour concrétiser leurs projets est «une preuve de leur accompagnement par l’État».

Le ministre a fait cette déclaration, lors de sa visite à la nouvelle zone d’activité de la commune d’El-Kantara, qui comprend 48 lots, tous réservés à des jeunes de la wilaya et bénéficiaires des dispositifs d’aide à l’emploi, dont celui de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ), pour concrétiser leurs micro-entreprises. Dans une déclaration à la presse, M. Zemali a mis l’accent sur l’importance de cette zone, et a préconisé sa généralisation dans les autres wilayas, car elle constitue «un modèle du soutien et du suivi assuré aux jeunes, pour créer leurs entreprises et générer des richesses et des emplois, de sorte à réduire le taux chômage qui reculera à Biskra à moins 4,41%, après la concrétisation de ces projets». Le wali de Biskra, Ahmed Keroum, a fait état, à ce propos, de la réservation de lots à des jeunes dans 33 zones d’activité, en plus de 17 lots dans l’ancienne zone d’activités d’El-Kantara, objet de travaux de réaménagement. Lors de sa visite à une entreprise artisanale d’un jeune bénéficiaire de l’ANSEJ, M. Zemali a souligné l’importance de la spécialisation pour promouvoir le produit local, y compris à l’étranger, ainsi que l’adoption des nouvelles technologies, pour faire connaître leurs produits et conquérir une nouvelle clientèle. Lors de son inauguration, à El-Kantara, d’une antenne de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), le ministre a relevé le taux d’insertion des personnes à besoins spécifiques à plus de 1% des offres d’emploi disponibles, appelant à favoriser leur intégration dans la vie active. Ayant constaté que 1.300 offres d’emploi dans la wilaya de Biskra ne sont pas encore satisfaites, le ministre a appelé à les affecter rapidement à de jeunes, en accordant la priorité aux demandeurs locaux, affirmant que toute affectation de demandeurs en dehors de la wilaya doit être soumise à l’aval du wali. Dans la commune de Loutaya, le ministre a visité une entreprise de produits d’emballages d’un jeune bénéficiaire de l’ANSEJ, et a inauguré une autre unité activant dans le même domaine dans la zone d’activité d’El-Hadjeb, où il s’est rendu au complexe textile public qui propose 342 emplois, selon diverses formules. Le ministre s’est rendu à l’École régionale des sports olympiques de Biskra qui accueille une exposition des produits de jeunes bénéficiaires des divers dispositifs d’aide à l’emploi, et a remis, à l’occasion, des attestations d’encouragement à des porteurs de projets et distribuera également des fauteuils roulants.



L’entrepreneuriat, secret de la réussite



Le ministre a affirmé que l’entrepreneuriat est le secret de la réussite des jeunes diplômés universitaires et ceux des centres de formation. Présidant l’ouverture d’une formation d’étudiants à la maison de l’Entrepreneuriat de l’université Mohamed-Khider de Biskra, co-animée par l’antenne locale de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) et le Bureau international du travail (BIT), le ministre a exhorté les étudiants à se lancer dans le monde de l’entrepreneuriat pour réussir et créer des entreprises et des emplois. Il a également préconisé la généralisation de ces stages aux différentes filières des différentes universités pour diffuser la culture entrepreneuriale, rappelant, à ce propos, que 62 maisons de l’Entrepreneuriat, dédiées à cette vocation, ont été ouvertes à travers les universités du pays. M. Zemali a souligné que le nombre d’entreprises créées par des diplômés est «en hausse d’une année à l’autre», attirant ainsi l’élite universitaire vers le monde entrepreneuriale.

Il a encouragé, dans ce contexte, les étudiants et les jeunes à tirer avantage des dispositifs mis à leur disposition par l’État, à l’instar de l’ANSEJ à laquelle «beaucoup d’étrangers souhaitent avoir accès pour concrétiser leurs projets d’entreprises». Le ministre a invité, à cet effet, les jeunes à participer aux Salons des micro-entreprises à s’inspirer des projets d’autres jeunes universitaires représentant des modèles de réussite. Par ailleurs, au siège de l’agence locale de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), le ministre a mis l’accent sur l’impact négatif des congés de maladie de complaisance qui nuisent au dispositif de la sécurité sociale et à l’économie nationale, relevant que «durant les huit premiers mois de l’année en cours, plus d’un demi-million de jours de congé de maladie ont été enregistrés à Biskra». Cette situation exige, a-t-il estimé, concertation, intensification du contrôle médical et sensibilisation des citoyens aux nuisances de cette pratique, y compris sur le plan religieux. M. Zemali a aussi appelé à accorder davantage de facilités et d’allègements aux assurés sociaux âgés, et ceux aux besoins spécifiques, notamment en les mettant en contact avec les autres organismes, dont l’Office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH). Sur site, le directeur général de la CNAS, Hassan Tidjani Hadam, a assuré que «l’application des instructions du ministre prendra effet à partir de la wilaya Biskra». Concernant le recouvrement des cotisations sociales des entreprises, le ministre a appelé à augmenter le nombre de contrôleurs chargés des recouvrements pour atteindre les objectifs tracés. Dans le cadre de l’initiative «Octobre rose», visant le diagnostic précoce du cancer du sein, M. Zemali a appelé les cadres de la CNAS à coordonner leurs actions avec les associations, pour sensibiliser la plus grande frange de la population féminine ciblée. Au début de sa visite, le ministre a inspecté une unité de conditionnement des dattes dans la commune de Tolga, créée dans le cadre du dispositif de la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC), et exportant vers plusieurs pays arabes et étrangers.