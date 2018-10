Jeunes pour la paix et la vie : Lutter contre toutes les formes de violence

La Direction de la santé et de la population de la wilaya d'Oran s'attelle à l'élaboration d'une «cartographie de la violence», à l'effet de mieux lutter contre le phénomène, a indiqué un cadre du secteur. «L'initiative évolue actuellement au stade de la collecte des données auprès des différents établissements de santé publique», a précisé le Dr Yahia Zoubir, lors d'une rencontre sur la prévention de la violence chez les jeunes, tenue au siège du Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC). La cartographie permettra «une meilleure analyse du phénomène, sachant qu'elle englobe toutes les formes de violence», a-t-il expliqué lors de cette séance organisée par l'association socioculturelle locale «Santé Sidi El-Houari» (SDH). Le représentant de la DSP a aussi mis l'accent sur le Programme national de santé mentale 2017-2020 qui prend en charge la violence dans son volet préventif, et sur le rôle de la commission nationale qui englobe les secteurs de la santé, de l'éducation, de la solidarité, des affaires religieuses et de la jeunesse et des sports.

La rencontre au CRASC a été également marquée par l'intervention de l'enseignant-chercheur Abdelkrim Haouari, qui a, quant à lui, insisté sur l'importance de la formation des enseignants et des parents aux techniques de résolution des conflits impliquant les jeunes. Ce sociologue a mené dans ce cadre des entretiens avec des parents, enseignants et élèves de quatre établissements scolaires implantés dans des quartiers populaires et au centre-ville d'Oran.

Cette étude a été menée pour le compte de l'association «SDH», porteuse du programme «Jeunes pour la paix et la vie», initié en partenariat avec les secteurs de l'éducation et de la santé ainsi que le mouvement associatif, avec le soutien du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Algérie.