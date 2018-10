SIHA-DZ : Enfin un « guide » pour orienter les malades

La technologie —c’est une évidence—, fait des merveilles par les temps courent. Elle ne cesse de bousculer les anciennes méthodes jusque-là utilisées pour trouver des solutions à toutes situations complexes. Et comme toujours, la toile vient une fois de plus au secours des malades avec une application «officielle », lancée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en l’occurrence «SIHA-DZ». Plus besoin aujourd’hui de sillonner toute la ville pour se faire délivrer un médicament ou même se rendre à un établissement de santé pour des soins. Le nouveau « guide » électronique tombe à pic pour éclairer la lanterne de nombreuses personnes en détresse, qui ne savent plus à qui s’adresser quand il s’agit de sauver un proche ou autre. L’application, nouveau né technologique, est désormais à même de faire gagner à son utilisateur du temps, l’orientant directement vers la destination voulue. Le temps, c’est de l’argent, dit-on, mais pour un malade, c’est carrément «sa vie». Aujourd’hui, à l’heure de l’internet, ce genre d’application ne peuvent que rendre un énorme service au citoyen, de plus en plus branché à ces nouveaux canaux de communication qui se sont imposés, ces dernières années, comme seul mode d’emploi pour tout le monde, à la faveur de l’explosion du marché des smartphones, d’une part, et des débits internet, de l’autre. Il faut signaler, que ce genre d’application existe, dans de nombreux pays, d’autant plus qu’arriver au bon endroit et au bon moment pour un malade ou encore sa famille est un véritable marathon.

Un « GPS » qui va certainement plaire à beaucoup. S. D.