Maladie mentale : prise en charge insuffisante

On dit qu’entre la raison et la folie, un cheveu seulement les sépare. Cet adage, bien qu’il n’ait pas de fondement scientifique, résume l’ampleur d’un drame qui touche de plus en plus de personnes dans le monde.Chez-nous aussi la déficience mentale est un problème de santé qui prend également l’allure d’un fléau social, vu le nombre de la population qui a sensiblement augmenté, ces dernières années. Dans nos villes, voir ces personnes errer d’une artère à l’autre ou mettre la pagaille autour d’eux fait partie du décor ; très souvent incapables de «maitriser» les sautes d’humeur imprévisibles de ces malades, abandonnés par leur famille. A Alger, plus particulièrement, les arcades, les ponts, les abris de bus connaissent si bien la douleur de ces personnes rejetées, par leurs proches et toute la société qui se montre insensible face à ces malades, classés à la fois comme indésirables et dangereux.

En effet, la maladie mentale est aujourd’hui, un véritable problème de santé publique. Il n’y a qu’à voir ces hommes et ces femmes à peine habillés, très agités qui sillonnent les rues d’Alger semant la terreur là où ils passent. Ces derniers, très souvent incontrôlables, se font remarquer par leurs désagréments causés aux passants, notamment à la gent féminine, première cible de ces cas psychiatriques. Il faut dire, que plusieurs fois des agressions verbales et gestuelles contre des passants se sont produits et il aura fallu l’intervention de plusieurs personnes qui se trouvaient au bon endroit au bon moment pour libérer des jeunes filles des mains de leur «bourreau» devenus sans conscience un monstre ingérable, aux dégâts collatéraux certains. Aujourd’hui, la « tête » des Algériens va mal. Elle est même, de plus en plus, sujette aux troubles psychiatriques, devenus courants par les temps qui courent. En effet, les conséquences de la décennie noire, ajoutées à l’érosion du pouvoir d’achat, le chômage et les divorces, pour ne citer que ceux-là, ont donné un sacré coup au bien-être mental de l’Algérien qui a fini par développer des troubles de comportements, des schizophrénies et bien entendu le mal du siècle, à savoir le stress.



300.000 à 500.000 Algériens atteints de troubles psychiatriques



Les maladies dites «mentales» touchent presque toutes les couches de la société. Cet état de fait est accentué aussi par le vieillissement de la population à l’origine de l’augmentation des cas d'Alzheimer ou dégénérescence neurologique ; première cause de démence. En fait, la déficience mentale, sous toutes ces formes, ne cesse de gagner du terrain et les établissements psychiatriques peinent à prendre en charge tous les cas, faute de lits. Le manque de structures spécialisées, à vrai dire, explique le marasme des familles à trouver une place pour permettre au malade de soigner ces pathologies très handicapantes, sachant que ces dernières, en dépit de l’évolution de la société, demeurent la plupart du temps, un tabou. C’es une réalité, il existe un déficit flagrant en termes de lits et de structures adaptées à ces pathologies. Il faut savoir que le nombre de lits psychiatriques ne dépassent guère les 5.200, d’où les péripéties difficultés pour l’hospitalisation des malades, notamment à l’intérieur du pays, notamment au Sud où le nombre de lits est réduit à 4,2 lits par 100.000 habitants alors que la moyenne nationale est de 13,1 lits pour 100.000 habitants.

Alors que le niveau de vie a flambé et influe forcément négativement sur notre état de santé psychique, la création d’établissements dédiés à la prise en charge de ces maladies peinent à suivre. Pour rappel, l’Algérie s’est dotée d’un plan national de promotion de la santé mentale qui s’étale sur la période 2017-2020.

Samia D.