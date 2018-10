Principes fondamentaux de la diplomatie algérienne : Un symbole et un exemple à suivre

Non-ingérence dans les affaires internes des pays, et privilégier le recours au dialogue et aux solutions pacifiques dans le règlement des conflits dans le monde. Ce sont là, entre autres, les principes fondamentaux de la diplomatie algérienne, aujourd’hui écoutée et respectée dans le monde. En effet, sous l’impulsion du Président de la République, la politique extérieure du pays, très engagée dans la défense des causes justes, sans jamais se départir des valeurs de la solidarité et de l’aide l’humanitaire, maintes fois réaffirmées d’ailleurs, notamment au niveau de l’espace régional, est l’exemple à suivre pour beaucoup de pays. En effet, en parlant de la diplomatie algérienne, autant souligner que les objectifs que le Président de la République s’est fixés en la matière dès son accession en 1999 à la magistrature suprême se sont traduits par des succès probants. «Consolidée sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, la diplomatie algérienne s’est fixé trois principaux objectifs: repositionner l’Algérie sur la scène internationale, éteindre le feu de la fitna (discorde) et réorganiser les affaires internes», a rappelé lundi le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale.

Des objectifs qui se sont mués en réalité palpable, et à propos desquels la communauté internationale ne cesse de certifier de leur justesse. M. Messahel ne manquera pas aussi de mettre en relief le fait que la Charte pour la paix et la réconciliation nationale «constitue l’une des principales réalisations de l’Algérie ces dernières années, érigeant son expérience en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent en plateforme pour l’action des commissions onusiennes, dans le cadre des efforts consentis pour l’instauration de la paix». Indéniablement, la Réconciliation nationale sert de référent pour la résolution des conflits internes au sein des pays en proie à l’instabilité, et qui sont eux-mêmes demandeurs de l’expérience algérienne en matière de rétablissement de la paix au sein de leur territoire.D’autre part, «la diplomatie algérienne s’acquitte toujours de son rôle en adéquation avec ses principes, ses moyens et la nature des développements internationaux», comme a tenu à le relever l’ambassadeur de la Palestine, M. Louai Aïssa dans sa déclaration faite en marge de la célébration du 56e anniversaire de la Journée de la diplomatie algérienne, dimanche soir, sous le slogan de la Paix et la Réconciliation. Le diplomate ajoutera que le processus d’évolution de la diplomatie algérienne s’est toujours basé sur «les principes de la justice, de l’équité et du vivre ensemble, afin de parvenir à un monde où règnent stabilité et entente». «La politique algérienne actuelle suit la même ligne en soutien des mouvements de libération à travers le monde », indique encore l’ambassadeur de la Palestine, soulignant que l’approche diplomatique algérienne en matière de résolution des crises à travers le monde était «bien définie», en réitérant à chaque fois que «la paix ne saurait s’établir qu’à travers une entente entre les parties en conflit». Pour sa part, l’ambassadeur sahraoui, Abdelkader Taleb Omar, a mis en avant « le rôle important de la diplomatie algérienne pour les mouvements de libération, notamment la cause sahraouie, à travers son soutien indéfectible à la légalité internationale et la liberté des peuples ». Sur la lancée, il rappellera que les mouvements de libération appellent l’Algérie « la Mecque des révolutionnaires». «Attachée à ses principes inspirés de sa révolution de Libération, l’Algérie a pu gagner le respect et la confiance de plusieurs pays à l’échelle arabe, africaine et internationale», a-t-il ajouté. Selon le diplomate sahraoui, la diplomatie algérienne est à la fois un « symbole et un exemple » à suivre, dans son engagement pour la défense des causes justes à travers le monde.

«La diplomatie algérienne poursuivra son processus de consécration de la paix et du dialogue pour la résolution des conflits, à travers son approche jouissant d’une reconnaissance internationale et introduite au sein des différentes initiatives onusiennes», a assuré quant à lui le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel. Evoquant les principaux fondements de l’approche algérienne dans la résolution des différends et conflits, il citera l’adoption du dialogue par les protagonistes et le bannissement des solutions imposées de l’extérieur. «Ces principes sont devenus une réalité qui se cristallisent à travers les différents efforts onusiens consentis dans ce sens», a-t-il soutenu

Karim Aoudia