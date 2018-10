El-Tarf : 38e anniversaire du décès du commandant Bensalem : vibrant hommage

Le parcours révolutionnaire du Moudjahid, commandant Bensalem, natif du douar de Chebna, commune d’Ain Kerma, a été longuement évoqué à Bouhadjar, située à 43 kilomètres du chef-lieu de la wilaya d'El Tarf, à l'occasion de la célébration du 38e anniversaire de son décès. Un vibrant hommage lui a été rendu au centre de formation professionnelle de Bouhadjar, par la direction locale des moudjahidine, en présence des autorités locales, des directeurs des musées de Constantine, Skikda et El Tarf, de nombreux moudjahidine ainsi que des proches et la famille du défunt Bensalem. En plus d'une cérémonie de recueillement à la mémoire du défunt, marquée par la pose d'une gerbe de fleurs et la lecture de la Fatiha, cet hommage a été marqué également par des témoignages de moudjahidine et de représentants d'organisations locales de moudjahidine. Les témoignages des participants ont été nombreux et unanimes à souligner le combat acharné qu’il a mené durant la révolution, dont celui du moudjahid Aoufi Hamza, qui a évoqué «le parcours jalonné de hauts faits historiques et révolutionnaires» de ce grand combattant. Ce moudjahid fut un combattant intransigeant qui n’acceptait aucune forme de compromission, a-t-on soutenu, rappelant ses qualités de stratège, intelligent et clairvoyant, des qualités qui lui ont permis de conquérir l’estime de tous ses compagnons. Chef historique ayant un engagement total vis-à-vis de la révolution, le commandant Abderrahmane Bensalem a été également membre du Conseil de la Révolution et chef de l’Ecole de Cherchell après l'indépendance, a-t-on ajouté. Le destin a fait que le baroudeur Bensalem Abderrahmane décède en 1980, aux mêmes lieu et place où tomba au champ d'honneur son ami et compagnon d'armes le martyr Tayeb Djebar, dans les monts de Beni Salah. Né en 1923 dans le douar de Chebna, commune d’Ain Kerma, Abderrahmane Bensalem est décédé le 9 octobre 1980 à Bouhendef.