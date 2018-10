Hommage à Salah Benkobi au Forum d’El Moudjahid : à L’école de la Diplomatie

Le 8 octobre 1962, l’Algérie est admise officiellement au sein de l’Organisation des Nations unies. Le pays, qui venait de recouvrer son indépendance après une lutte armée et un combat diplomatique, émerge sur la scène internationale et devient le 109e membre de l’instance onusienne. Concours de circonstances — le même chiffre —, l’Article 109 de la Constitution de la Seconde République Française déclare «le territoire de l’Algérie territoire français». Quelle belle revanche.

Le FLN, qui menait une lutte armée sans répit contre l’Armée coloniale, avait décidé d’internationaliser le combat du peuple algérien et clamer haut et fort que la France n’avait aucune souveraineté sur lui, ni sur le territoire algérien comme elle le faisait croire. C’est ainsi que la question algérienne a été inscrite, pour la première fois, à l’ordre du jour des travaux de l’ONU, en 1955, en dépit de la forte opposition de la colonisation française qui considérait l’examen de cette question au niveau de l’ONU comme une ingérence flagrante dans les affaires internes de la France. Mais en fait la première victoire de la diplomatie algérienne est intiment liée à la participation de la délégation du FLN à la Conférence de Bandoeng au mois d’avril 1955. Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’Association Machaâl Echahid, a célébré, hier, la Journée nationale de la diplomatie, marquant l’adhésion officielle de l’Algérie à l’Organisation des Nations-Unies. Cette halte s’est voulue un hommage appuyé au moudjahid et diplomate Salah Benkobi. Ce natif de Constantine, qui a été parmi les fondateurs de l’Union Générale des Etudiants Musulmans Algériens (UGEMA), a occupé de nombreux postes de responsabilité après l’indépendance. D’abord comme directeur de la division pays arabes au ministère des Affaires étrangères, avant de représenter l'Algérie dans plusieurs capitales arabes (Mauritanie, Libye), ainsi qu’auprès de l’Unesco. Il a également enseigné à l’Ecole nationale d’administration (ENA) et auteur de plusieurs ouvrages dont L’Algérie dans toutes ses dimensions.

En dépit de soucis de santé, il a répondu à l’invitation de notre Forum. Emu par le geste de l’Association Machaâl Echahid qui lui a offert un burnous signe d’authenticité, Salah Benkobi est revenu sur les victoires de la diplomatie algérienne inscrites en lettres d’or sur les pages de l’histoire de l’Algérie engagée dans la lutte contre le colonialisme, et sur une Algérie indépendante, fervente défenseuse des principes inaliénables, tels que le règlement par voie pacifique des conflits dans le monde et la consécration des droits des peuples à l’autodétermination.

Pour ce témoin privilégié, la question algérienne a commencé à s’internationaliser, réellement, depuis la participation de la délégation du FLN à la Conférence de Bandoeng au mois d’avril 1955. Pour la première fois dans l’histoire, une tribune officielle, celle des pays non-alignés qui venaient de s’affirmer comme tels, était offerte à l’Algérie en lutte. Les 29 pays participants à cette conférence ont non seulement permis à l’Algérie d’accéder au concert des nations, mais ont aussi et surtout apporté leur soutien solennel et effectif à sa cause, au droit du peuple algérien à son autodétermination et à son aspiration à l’indépendance. « Ce fut la première victoire de la diplomatie algérienne, qui a acquis ce jour-là ses premières lettres de noblesse. Le FLN faisait partie de la délégation nord-africaine (Algérie, Maroc et Tunisie) qui y avait pris part en tant qu’observateur. Il était représenté par deux membres de sa délégation extérieure installée au Caire, Hocine Aït Ahmed et M’hamed Yazid», précise-t-il, en ajoutant que « cette volonté d’internationaliser la cause nationale est, à vrai dire, le fruit d’une stratégie mûrie depuis la préparation de la lutte armée, et s’inscrit en droite ligne de l’appel du 1er Novembre. Dans ses objectifs, il est clairement indiqué : «Internationalisation du problème algérien» et «Dans le cadre de la charte des Nations unies, affirmation de notre sympathie à l’égard de toutes nations qui appuieraient notre action libératrice»», souligne-t-il. Ainsi, dès le début, les dirigeants de la lutte armée ont vu la nécessité de faire connaître la cause du peuple algérien et les souffrances qu’il subissait. Pour sa part, le chercheur Ameur Rekhila a tracé une rétrospective de l’histoire de la diplomatie algérienne, née en pleine Révolution, regrettant que très peu d’écrits évoquent les pages glorieuses de la diplomatie algérienne portée par des jeunes Algériens qui ont su hisser la cause de l’Algérie à l’extérieur et sensibiliser l’opinion internationale. Ce sont ces Jeunes qui ont mis les jalons de l’Ecole algérienne de la diplomatie. Ameur Rekhila, qui s’intéresse de près à l’Histoire, a rappelé que l’année 1958 a été « un tournant décisif» dans l’histoire de l’Algérie, après que l’ONU eut adopté une résolution qui consacrait le droit du peuple algérien à l’autodétermination, résolution reconnue une année après par la France coloniale et par le général Charles de Gaulle. La question algérienne a pu être inscrite à l’ordre du jour de la treizième session de l’ONU. L’abstention des USA a constitué un tournant de la politique française en Algérie. La position américaine, par le biais du jeune sénateur John Kennedy, a beaucoup pesé au sein de l’instance onusienne. Pour le chercheur, les Algériens font l’Histoire, mais n’écrivent pas leur Histoire.

Nora Chergui