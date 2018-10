Afripol : Alger abritera la 2e Assemblée générale

Prévus à Alger, les 15 et 16 octobre prochains, les travaux de la 2e Assemblée générale d’Afripol seront présidés pour la 1ère fois par le nouveau DGSN, le colonel El Habiri. A l’ordre du jour, et comme c’est toujours le cas en pareils conclaves, les défis sécuritaires auxquels est confronté le continent africain s’accapareront l’essentiel des débats. D’autant plus que la région fait face depuis plusieurs années déjà à de nombreux conflits internes qui se sont externalisés au-delà de leurs frontières, et qui n’ont fait qu’exacerber la situation.

Des thèmes aussi cruciaux que les luttes contre, notamment, le terrorisme, le crime transfrontalier et toutes les formes de criminalité seront au centre des attentions. Cependant, il est clair que le terrorisme constitue la « première » priorité du Mécanisme de coopération policière africaine (Afripol), situation qui impose un échange plus soutenu d’informations et d’expertises, et l’adoption d’une vision « commune ». De ce fait, la coopération et la coordination entre les polices d’Afrique et même du monde sont plus que vitales pour espérer réaliser des résultats probants. Et justement, Afripol constitue un précieux espace pour atteindre cet objectif, et un instrument « fort » et « efficace » dont tireront profit les polices de notre continent, à travers un soutien technique aux services de sécurité pour « garantir » une « meilleure » prise en charge des aspects sécuritaires. Lors de la 1ère AG d’Afripol, tenue à Alger également, en mai 2017, et dont l’Algérie a été élue présidente, les participants ont insisté sur la nécessité de promouvoir les échanges d’informations et d’expériences entre les polices et émis le souhait de faire de ces services des centres de « rayonnement » scientifique via des formations de « qualité », des études de « haut niveau » ou encore des recherches dans tous les domaines et les spécialités de la police. Ils ont plaidé par ailleurs pour « davantage » de coordination et de coopération entre les différents services de sécurité, pour une lutte « efficace » des différentes menaces et autres fléaux qui « mettent en péril » la sécurité et la stabilité du continent, à l’instar donc du terrorisme, des trafics d’armes et de drogue ainsi que toutes les formes du crime organisé et transfrontalier. Au niveau d’Afripol, on insiste pour la mise en place des outils « efficients » pour « développer » et « renforcer » les capacités techniques des polices africaines. On songe également à la création du mandat d’arrêt africain, qui aura pour objectif de « faciliter » l’arrestation et la remise des criminels en Afrique et d’un système de communication qui comprend des données partagées par les polices africaines. Il est bon de rappeler, à la fin, que le Mécanisme de coopération policière africaine est une organisation de coopération policière africaine visant à « améliorer » l’efficacité des services de police africains, à travers l’échange d’informations et d’expériences en matière de lutte contre le crime transnational et le terrorisme. Il se veut également une « valeur ajoutée » à la coopération policière régionale et internationale, et une alliance « stratégique » face aux menaces internationales qui pèsent sur un environnement en « constante » évolution. L’idée de création d’Afripol a été lancée puis adoptée à l’unanimité, lors de la 22e conférence régionale africaine de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), tenue en septembre 2013, à Oran. L’initiative a été ensuite appuyée, en marge de la 82e Assemblée générale d’Interpol, tenue du 21 au 24 octobre de la même année, à Carthagène (Colombie).

S. A. M.