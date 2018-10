Mécanismes de soutien à l’emploi : Insérer les détenus

L’établissement pénitentiaire d’El Khroub (wilaya de Constantine) a abrité une journée de sensibilisation au profit d’une vingtaine de détenus sur les programmes et les services proposés par les différents dispositifs d’aide à l’emploi, a indiqué à l’APS le directeur local de la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC), Djamel Eddine Khemissi. «L’organisation de ce genre de campagne de sensibilisation, ayant ciblé les diverses prisons de la wilaya, s’inscrit dans le cadre de la concrétisation d’un accord conclu entre le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et le ministère de la Justice, visant à consolider l’insertion professionnelle des détenus après avoir purgé leurs peines», a précisé le même responsable. Des campagnes similaires avaient ciblé en juillet dernier l’établissement pénitentiaire de Boussouf, et au début du mois de septembre celui du Coudiat, a rappelé le même responsable, soulignant que ces opérations ont concerné 55 détenus. Un programme spécial d’accompagnement a été élaboré en coordination avec les différents partenaires au profit des détenus ayant bénéficié de ces campagnes pour réussir leur insertion professionnelle, une fois libérés, a souligné le même responsable. Dans ce sens, M. Khemissi a fait part de la mise en place par la CNAC d’un programme spécial pour faciliter l’insertion professionnelle de cette catégorie, notamment pour les détenus ayant bénéficié de formations dans les différents métiers (informatique, apiculture, minuterie et construction, entre autres). Ce programme spécial est destiné aux détenus libérés, aux bénéficiaires du système de libération et à ceux ne comptant que moins de 6 mois pour être libérés, a encore précisé le même responsable, rappelant les multiples mécanismes d’insertion sociale prévus par les différentes instances dépendant du ministère du Travail. La CNAC de Constantine accompagnera les détenus libérés dans leurs démarches de création d’entreprises en leur offrant toutes les aides possibles pour réaliser les études technico-économiques de leurs projets, a assuré le même responsable, précisant que la CNAC de Constantine a déjà reçu 15 détenus libérés munis de lettres d’orientation via le service extérieur des établissements pénitentiaires. Une commission locale mixte, composée de représentants de la CNAC, de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), de la Direction de l’emploi, de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ), de juges et des directeurs des trois établissements pénitentiaires de la wilaya, étudie les mesures et les programmes à mettre en œuvre pour concrétiser l’accord de promotion de l’insertion des détenus, a fait savoir le même responsable.