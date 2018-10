Le président de la HIISE : « Il n’y aura pas de révision du code électoral avant le prochain scrutin »

M. Abdelwahid Derbal, qui s’exprimait dans un média de la presse nationale, a en effet exclu toute révision, pour l’heure du moins, de la loi organique relative au régime électoral, et ce, en raison, a-t-il expliqué, «des longues procédures que cela nécessite», soutenant que « cela ne peut avoir lieu à quelques mois seulement de l’échéance présidentielle d’avril 2019 ». Poursuivant ses propos, M. Derbal rappelle que « la HIISE ne dispose pas de prérogatives lui permettant de promulguer des lois», mais assure cependant qu’il a été «pris acte» des différentes remarques relatives à ces textes. Il ajoute que «la HIISE continue d’accomplir ses missions en faveur de l’amélioration du processus électoral, tel qu’il est consacré par le législateur».

Evoquant ensuite le programme des sessions de formation régionales qui se tiennent depuis lundi dernier, le président de la HIISE relève qu’il est question, en fait, d’expliquer, au mieux, toutes les procédures ayant trait à l’élection présidentielle. Il convient de signaler, dans ce contexte, que la commission permanente de la HIISE organise, depuis le 8 octobre courant (les 8, 11, 15 et 18 octobre), la deuxième session de formation dispensée au profit des membres de ses permanences dans les wilayas de Constantine, Bejaia, Ghardaïa et Tlemcen, comme l’a indiqué d’ailleurs, dimanche, un communiqué de cette haute instance.

Cette session, qui est organisée sous forme de rencontres régionales, porte sur trois thèmes ayant trait aux méthodes et moyens de supervision de la révision des listes électorales par l’administration, les procédures liées à l’élection présidentielle, ainsi que le rôle de contrôle de l’élection par la HIISE.

Selon les précisions de ladite instance, cette session de formation est la deuxième du genre, après celle tenue en avril 2018 et ayant porté sur «l’évaluation du travail au moyen des outils de contrôle», «les engagements des membres de la HIISE» et «la méthodologie inhérente à l’élaboration des rapports».

Toutes ces rencontres s’inscrivent, en fait, dans le cadre de « la concrétisation des missions constitutionnelles de contrôle confiées à la HIISE afin d’unifier la compréhension et la perception, d’unifier l’interprétation des textes et d’unifier leur application sur le terrain, en vue de parvenir au développement d’un processus électoral sérieux, crédible et rassurant pour l’ensemble des partenaires politiques », note la même source qui souligne que la HIISE accorde « un intérêt soutenu » à ces rencontres, au vu de leur impact positif sur les membres de cette instance, d’une part, et sur le développement de l’opération électorale, étant l’essence même des efforts et missions de l’instance, d’autre part.

Il est à retenir que ces rencontres, organisées par la HIISE dans le cadre de ses missions, coïncident avec la révision annuelle des listes électorales avant les prochaines échéances électorales. Aussi et pour « s’assurer de la conformité des opérations de la révision annuelle des listes électorales, qui se déroule du 1er au 31 octobre », le comité permanent de la Haute instance a tracé un important programme dit de «déploiement» qui englobe l’ensemble des régions du pays. «Les membres du comité permanent, accompagnés des cadres de la Haute instance, se chargent de la surveillance des opérations de révision annuelle des listes électorales, durant le mois d’octobre, conformément à la loi», relève notamment un récent communiqué de la HIISE, signalant que cette opération de surveillance s’inscrit «dans le cadre des prérogatives de la HIISE, en application des dispositions de l’article 194 de la Constitution, et conformément à l’article 12 de la loi n° 16-11 qui stipule que « la Haute instance s’assure, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, de la conformité des procédures de révision des listes électorales par l’Administration aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral, ainsi que de la conformité des listes électorales mises à sa disposition à la loi organique relative au régime électoral ».

L’article 18 du même texte stipule que la HIISE « demande tous documents et informations des institutions concernées par l’organisation des opérations électorales et de leur déroulement ».

Les numéros de fax de la HIISE et son site électronique sont « mis à la disposition de tout citoyen désirant la saisir par écrit, de toutes les infractions constatées, liées à cette opération», indique le même document.

Soraya Guemmouri