Cours de pétrole : Les facteurs de la hausse

Les craintes concernant une chute de la demande mondiale, et, par conséquent, d’une nouvelle plongée des cours du pétrole, se sont apaisées. Ainsi, poussés par une demande mondiale plus importante que prévu et une reprise de la croissance économique dans le monde entier, outre l'instabilité dans certaines régions productrices de pétrole, les prix du pétrole ont le vent en poupe. La hausse des cours s’est même accélérée, ces trois deux dernières semaines, juste après la 10e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l'Accord de réduction de la production pétrolière des pays de l'Opep et non-Opep (JMMC), qui a constitué une occasion pour réitérer la volonté des pays Opep et non-Opep à stabiliser le marché du brut dans l’intérêt de l’économie mondiale. Ils devraient, selon le scénario le plus probable, demeuré à des niveaux globalement élevés, voire poursuivre leur progression à moyen terme. Cela dit, les experts n’écartent pas le risque de nouvelles secousses sur les marchés. À vrai dire, de nombreux facteurs ont joué. Parmi ces facteurs qui ont alimenté l’envolée des cours, l’on évoque à souhait, certes, la discipline de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de la Russie, pour lesquels la reconduction de l’accord sur les restrictions de production s’est avérée très positive, et par les tensions américano-iraniennes. Enfin, la croissance économique mondiale à laquelle nous assistons actuellement constitue un puissant soutien à la demande de pétrole, alors même que les sanctions américaines contre l’Iran présageaient de sérieux remous sur les différents marchés.

L’heure est plutôt à la sérénité. Selon des analystes, vient s’ajouter à ces facteurs à l’origine de cette bonne dynamique haussière, qui profite pour le moment à tous, producteurs comme consommateurs, des analystes parlent de l’apaisement des tensions entre Washington et Pékin, observé sur le front commercial USA-Chine. Sur cette actualité pétrolière, en particulier, l’ancien ministre de l’Énergie et des Mines, M. Chakib Khellil, a donné une analyse assez fournie en éléments d’information, dans un entretien publié sur le site de TSA, même si sur le plus long terme, il ne voit pas de possibilités de hausse importante des prix, il estime que «les prix du pétrole augmenteront et dépasseront la barre des 80 dollars le baril jusqu’à la fin de l’année 2018». La production actuelle de l’OPEP, qui est de 32,5 millions de baril par jour, verra son niveau baisser de 0,5 million de baril par jour, en novembre prochain, en raison de la chute de la production iranienne suite à des sanctions américaines. Des informations récentes mentionnent une baisse possible de la production iranienne encore plus sévère d’environ 1 million de barils par jour. Cette possibilité a fait déjà réagir la Russie et l’Arabie saoudite qui souhaiteraient compenser la perte de cette production iranienne sur le marché pétrolier. Or, la demande pour le pétrole OPEP est estimée aujourd’hui à 33,4 millions de barils par jour durant le quatrième trimestre 2018. Il va de soi que le déficit de la production OPEP, même avec la décision conjointe russo-saoudienne tirera les prix du brut vers le haut jusqu’à la fin de l’année. Par contre, en 2019, la demande pour le pétrole OPEP baissera à 32 millions de barils par jour en moyenne, même si la demande mondiale de pétrole augmentera en moyenne de 1,4 million de barils par jour, car celle-ci serait absorbée entièrement par les pays non-OPEP, particulièrement grâce au pétrole de schiste américain. Il soutient aussi que le bon prix pour l’économie algérienne «se situerait au-delà des 90 dollars le baril. Si notre économie était diversifiée et moins dépendante des hydrocarbures, le «bon prix serait logiquement moindre». Par ailleurs, Chakib Khellil n’a pas manqué de rappeler le rôle important joué par l’Algérie au sein de l’OPEP à maintes occasions, en contribuant efficacement à aplanir les divergences, à rapprocher les positions des uns et des autres et à consolider la cohésion entre les membres de l’organisation.

Il a ensuite souligné que «les efforts de l’Algérie, qui n’a jamais hésité à placer son action au service des intérêts des pays membres de l’OPEP, ont vu cette dernière exprimer, à l’occasion de sa dernière réunion à Alger, toute sa reconnaissance envers notre pays, son peuple et son Excellence, Monsieur le Président Abdelaziz Bouteflika, qui a été honoré, lors d’une cérémonie officielle».

Farid Bouyahia